Wetter in NRW: Kälte-Peitsche schlägt zu! Am Abend wird es richtig gefährlich

Die Kälte-Peitsche schlägt in NRW zu! Minus acht Grad! Das Wetter zeigt uns in NRW derzeit die ganz kalte Schulter – zumindest im Bergland. Doch auch in tieferen Lagen des Landes kletterte das Thermometer in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht über den Gefrierpunkt.

Ab Montagabend wird das Wetter in NRW dann richtig gefährlich: Gefrierender Regen, Schnee und überfrierende Nässe sorgen in Teilen des Landes für glatte Straßen. Die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die nächsten Tage sieht nicht besser aus.

Wetter in NRW: Bei klirrender Kälte droht jetzt Schnee und Glatteis. (Symbolbild) Foto: dpa

Wetter in NRW: Schnee und Glatteis! Wetterdienst warnt

Schon für Montagvormittag warnt der DWD vor zwei Gefahren auf den Straßen in NRW. So können Nebelfelder die Sicht auf weniger als 150 Meter einschränken. Und die Nässe des Nebels droht dann in höheren Lagen auf den Straßen zu gefrieren!

Autofahrer sollten am Morgen deshalb besonders wachsam sein. Am Abend wird es dann womöglich noch gefährlicher. Dann erwarten die Meteorologen in Teilen des Sauerland Rutschgefahr durch Schnee. Bei bis zu fünf Zentimeter Neuschnee in höheren Lagen könnte sich auf den Straßen Glatteis bilden! Andernorts droht Glätte durch überfrierende Nässe.

-----------------------

Mehr Nachrichten aus der Region:

-----------------------

Es bleibt gefährlich

Am Dienstag steigen die Temperaturen im Tagesverlauf deutlich an. Der Niederschlag geht selbst im Bergland dann wieder in Regen über. Doch auch hier droht in der Nacht erneut Schnee und Glätte durch überfrierende Nässe.

Bei etwas weniger Niederschlag sinkt am Mittwoch die Gefahr von Glätte.

-----------------------

Die Temperaturen der nächsten Tage in NRW:

Montag: 0 bis 5 Grad, nachts im Bergland bis -2 Grad

Dienstag: 6 bis 9 Grad, nachts im Bergland bis - 2 Grad

Mittwoch: 5 bis 7 Grad, nachts im Bergland bis -2 Grad

Donnerstag: 5 bis 8 Grad, nachts im Bergland bis -1 Grad

-----------------------

Am Donnerstag kann es dann örtlich wieder mehr regnen und im Bergland schneien, wodurch die Gefahr überfrierender Nässe wieder zunimmt. Autofahrer sollten also besonders bei Dunkelheit in höheren Lagen in dieser Woche besonders auf der Hut sein. (ak)