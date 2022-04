Wetter in NRW: Weiter Regen – jetzt wird auch noch DAVOR gewarnt

Das Wetter in NRW bleibt weiter unbeständig. Nachdem es nun tagelang geregnet hat, müssen die Menschen sich auch noch auf eine weitere Ungemütlichkeit einstellen. Der Wetterdienst hat sogar eine Warnung herausgegeben.

Denn neben Regen bringt das Wetter in NRW nun auch noch eine Menge Wind mit.

Wetter in NRW bringt stürmischen Wind mit sich

Am Mittwochnachmittag zieht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) von Nordwesten her Regen auf, der zum Abend in Schauer übergeht. Die Höchstwerte liegen bei 11 bis 14 Grad, in Hochlagen bei etwa 7 Grad. Im Tagesverlauf kann es vereinzelt stürmische Böen geben.

In der Nacht zum Donnerstag gibt es den DWD-Angaben zufolge wiederholt Schauer. Zum Morgen kann es vereinzelt auch kurze Gewitter geben. Die Tiefstwerte liegen bei zehn bis sechs Grad, auf dem Kahlen Asten bei zwei Grad. Es kann stürmisch werden.

Das Wetter in NRW bringt nach viel Regen auch eine Menge Wind. (Symbolbild) Foto: dpa

Am Donnerstag erwarten die Meteorologen teils länger anhaltende und kräftige Regenfälle. Es kann auch Gewitter geben.

Schnee im Hochsauerland angekündigt

Im Hochsauerland schneit es ab dem Abend. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 14 Grad, im Bergland auf 5 bis 8 Grad. Im höheren Bergland kann es schwere Sturmböen geben.

Und auch am Freitag und am Wochenende soll es in hohen Lagen schneien, in tieferen Lagen hält der Regen weiter an.

Zudem warnt der Deutsche Wetterdienst auch vor überfrierender Nässe und damit glatten Straßen.

Wetter in NRW: Jetzt wird auch noch DAVOR gewarnt

Für die Städte Dortmund, Mülheim, Oberhausen, Bochum, Gelsenkirchen, Herne, Essen, Duisburg und Bottrop hat der Deutsche Wetterdienst am späten Mittwochnachmittag eine amtliche Warnung herausgegeben. Es kann den ganzen Donnerstag über zu Sturmböen (Stufe 2 von 4 kommen)!

Die Winterjacke musst du also noch etwas länger anziehen. (fb/dpa)