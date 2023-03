Wetter in NRW: Der Winter kommt zurück – mit fatalen Folgen für Autofahrer

Autofahrer, aufgepasst: Das Wetter in NRW könnte in den nächsten Tagen zu Chaos auf den Straßen führen!

Das Wetter in NRW ist aktuell eher ungemütlich, vom meteorologischen Frühlingsanfang fehlt jede Spur. Und es kommt noch dicker: Zwischen Dienstag und Donnerstag droht sogar ein Schneechaos! Die nächste Hiobsbotschaft: Wegen starkem Regen droht kurz danach auch noch Hochwassergefahr.

Wetter in NRW: Von Schnee zu Regen

Der Grund für das ungemütlich nass-kalte Wetter: Eine scharfe Luftmassengrenze. Nördlich der Luftmassengrenze gibt es Schnee und Schneeschauer, südlich davon ist Schneeregen oder Regen angesagt. Und auch Graupelschauer und kurze Wintergewitter kann es geben. Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung gegenüber dem Wetterportal „wetter.net“ erklärt, liegt die Wettergrenze irgendwo vom Saarland über NRW und Rheinland-Pfalz bis nach Sachsen. Hier kann es heftig schneien!

Doch das bleibt nicht lange so: Schon ab Freitag geht das Ganze im Süden und Westen meist überall in starkem Regen über – Hochwassergefahr! Jung: „Diese Wetterwoche wird turbulent und regional auch chaotisch werden, besonders auf den Straßen. Stellenweise könnten über Nacht bis zu 10 cm Schnee fallen, in höheren Lagen sogar bis zu 20 cm. Das Ganze bleibt maximal bis Freitag liegen, dann spült Regen und milde Luft alles wieder weg. Aber zuvor kann es für ein Verkehrschaos sorgen.“

Wetter in NRW milder am Wochenende

Puh, da brauchen Autofahrer also starke Nerven. Die Winterreifen solltest du also besser noch drauflassen, wie der Wetter-Experte bereits vor einigen Tagen riet. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: „Zum Wochenende wird es dann auch noch milder, in der Spitze sind 10 bis 15 Grad möglich. Was für eine turbulente Wetterlage“, erklärt Jung gegenüber dem Wetterportal.

Der Wehrmutstropfen am Wochenende: Am Freitag und am Samstag sind schwere Windböen nicht auszuschließen. Das Wetter hält uns aktuell also ganz schön auf Trab…