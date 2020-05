Perfektes Wetter in NRW für Ausflüge am Wochenende. (Symbolbild)

Wetter in NRW: Sonne satt an Pfingsten – danach folgt aber der Hammer „Im Westen fällt ...“

Das Pfingstwochenende steht vor der Tür. Und das Wetter in NRW soll spitze werden. Im Garten grillen, sich im Freibad austoben – das dürften die Menschen in den kommenden Tagen wohl am liebsten machen bei dem herrlichen Wetter an Pfingsten. Doch danach kommt noch mehr auf uns zu.

Hoch Steffen ist laut dem Deutschen Wetter-Dienst in NRW auch an Pfingsten angekommen und sorgt für traumhafte Temperaturen. Allein in Dortmund schien am Donnerstag zwölf Stunden lang die Sonne.

Wetter in NRW: Sonne satt an Pfingsten

Der Freitag verspricht Ähnliches. Bis zu 24 Grad sind drin, dazu viel Sonnenschein. 23 Grad am Rhein. Wetter-Experte Dominik Jung: „Das Hoch ist sehr markant, sehr ausgeprägt und sorgt für eine Hohe Trockenheit.“

Bei dem sonnigen Wetter zieht es die Menschen in NRW nach draußen. Doch eins gilt weiterhin: Abstand halten. (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

Und das bleibt auch über Pfingsten so. Am Samstag, Sonntag und Montag bleibt es in NRW weiterhin schön – quasi unverändert. Am Pfingstmontag, 1. Juni, beginnt passenderweise auch der meteorologische Sommer.

Doch danach folgt der Hitze-Hammer. „Im Westen fällt fast nix vom Himmel“, so Jung. Gerade einmal 15 Milliliter Regen sollen runterkommen. „Der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein.“ Und das bedeutet wieder Sonne satt. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind bis zu 30 Grad drin.

NRW: Wetter-Experte Dominik Jung verspricht viel Sonne.

Das Tolle: Die Nächte bleiben relativ kühl. So ist das Durchschlafen garantiert.

Teilweise schwülwarmes Wetter

Aber: Wie wir es kennen, bedeutet Hitze auch meist Gewitter. Und die können NRW schon am Mittwochabend erreichen. Am Donnerstag könnte es teilweise auch sehr schwülwarm werden.

Auf Hitzespitze 🌡️ folgen Blitze ⚡

Noch ist’s nur mäßig warm, dass könnte sich nach #Pfingsten aber deutlich ändern. Auf #Hitze folgen dann allerdings auch rasch Blitze 🌩️. Mehr dazu erklärt Björn im Video. #wetter #gewitter



https://t.co/eNKMu8yUC9 — wetteronline.de (@WetterOnline) May 28, 2020

Vor allem Regen ist in den nächsten Tagen Mangelware. Wie auch im April und Mai bleibt es weiterhin trocken. „Wir haben Regen dringend notwendig“, so der Wetter-Experte.

Im Vergleich zum Zeitraum von 1961 bis 1990 gab es 47 Prozent weniger Niederschlag. Dabei war es leicht kühler mit durchschnittlich 11,7 zu 12,1 Grad. Die Sonne dominierte im Mai mit 189 Sonnenstunden. Ob das Wetter den kompletten Juni so schön bleibt? Das bleibt abzuwarten…

Gastronomen in NRW hoffen auf Kundschaft an Pfingsten

Vielleicht bedeutet das schöne Wetter-Wochenende auch etwas Gutes für Gastronomen. Denn die kriegen aktuell kaum Kundschaft in den Laden. Ein Betreiber aus Essen spricht daher klare Worte: „Katastrophal“. Hier liest du seine Geschichte <<< (ldi)