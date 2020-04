Wetter in NRW: Am Ostersonntag drohen Gewitter. (Symbolfoto)

Wetter in NRW: Gewitter-Schock an Ostern! Noch scheint die Sonne – aber am Sonntag kommt es knüppeldick

Große Wende beim Wetter in NRW an Ostern. Der April macht bekanntlich, was er will. Seinem Ruf nach unbeständigem Wetter kam der Frühlingsmonat noch nicht so richtig nach.

Schließlich war das Wetter in NRW bislang fabelhaft, ja schon fast sommerlich warm. Doch jetzt macht der Monat seinem Ruf alle Ehre.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) ankündigt, soll schon ab Ostersonntag eine Kehrtwende beim Wetter in NRW eintreten. Statt Sonne satt prasseln dann gleich mehrere unschöne Unwetter auf uns ein. Fällt die Ostereiersuche damit vielleicht sogar ins Wasser?

Wetter in NRW: An Ostersonntag kommt es knüppeldick

Noch ist die Luft sehr milde und trocken. Ein Hochdruckgebiet, das in Richtung Osteuropa unterwegs ist, beschert uns das gute Wetter. Und das hält auch bis Sonntagmittag noch an! Puh, dem morgendlichen Ostereiersuchen im Garten steht also nichts im Wege. Aber danach noch grillen? Eher schlecht.

Denn dann wird es ungemütlich. Wie der DWD mitteilt, ist ab Nachmittag mit Regenschauern zu rechnen. Auch Gewitter seien möglich. Hier sei die Wahrscheinlichkeit aber eher gering. Doch örtlich kann es zu Starkregen kommen, auch stürmische Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 65 Stundenkilometer ziehen in einigen Teilen des Landes auf.

Beim Niederschlag wird es heftig. 15 Liter können dann auf einen Quadratmeter fallen. Doch trotzdem wird der Sonntag noch einmal warm mit Höchstwerten um die 20 bis 24 Grad.

Temperatursturz am Ostermontag

In der Nacht zu Ostermontag wird es kühler und nass. Die Temperaturen erreichen 6 bis 9 Grad, im Bergland 3 Grad. Und dann folgt auch der Temperaturschock. Es wird deutlich kühler: tagsüber nur noch 10 bis 13 Grad, morgens mit Regen, nachmittags lockert die Wolkendecke etwas auf.

In der Nacht zu Dienstag sind dann auch Minustemperaturen bis -1 Grad drin, im Bergland -3. Auch tagsüber wird es nicht wesentlich wärmer. Das ist doch richtiges Aprilwetter, wie wir es kennen! Und wer weiß, vielleicht folgt der nächste Wetterumschwung schon am nächsten Wochenende? Noch sieht es nämlich danach aus. Aber man kann es ja nie wissen, was der April sich noch alles so einfallen lässt! (js)