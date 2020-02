Am Sonntag trifft Orkan „Sabine“ auf NRW. Viele Schulen werden am Montag geschlossen bleiben. (Symbolfoto)

Wetter in NRW: DIESE Schulen bleiben am Montag dicht

Ob sich bei dem Wetter nicht insgeheim der eine oder andere Schüler freut?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor „Sabine“ – der Orkan soll am Sonntag mit voller Wucht auf NRW treffen. In der Nacht zu Montag soll es noch heftiger werden: Dann soll der Orkan mit Windstärke 12 über das Land hinwegfegen! Mit Geschwindigkeiten bis zu 120 Stundenkilometern. Erinnerungen an Orkan „Kyrill“ werden wach: DER hatte im Januar 2007 satte 145 Stundenkilometer drauf...

Wetter in NRW: Schulministerium erlaubt Unterrichtsausfall wegen Orkan

Das Schulministerium hat im NRW-Bildungsportal alle Schulen auf die Wetter- und Rechtslage hingewiesen. Demnach können Schulleitungen und Schulträger aus Vorsorgegründen den Unterricht ausfallen lassen. Staatssekretär Mathias Richter am Freitag: „Oberste Priorität hat die Sicherheit und Unversehrtheit aller Schüler. Damit sie sich auf dem Schulweg keinen Gefahren aussetzen, können die Schulleitungen angesichts der nach jetzigem Kenntnisstand drohenden Sturm- und Orkanwetterlage, den Unterricht nicht stattfinden lassen.“

----------------------------------

Mehr zum Orkan „Sabine“:

++ Wetter in NRW: Unheilvolle Orkan-Gefahr ++ Schulen bleiben geschlossen ++ „Das wird gefährlich!“ ++

++ Borussia Mönchengladbach: Derby-Absage droht – aus DIESEM Grund ++

----------------------------------

Einige Städte in NRW haben davon bereits Gebrauch gemacht, den Unterricht am Montag ausfallen lassen. DER WESTEN listet auf, welche Städte bereits schulfrei gegeben haben – und welche sich noch kurzfristig entscheiden könnten.

Arnsberg: Die Stadt im Sauerland rät allen Eltern dazu, ihre Kinder bei Anzeichen von einem Unwetter NICHT zur Schule zu schicken. Sollte man sich doch noch für den Schulbesuch entscheiden, gilt es, mit der Schule zu klären, wann das Kind abgeholt werden kann.

Die Stadt im Sauerland rät allen Eltern dazu, ihre Kinder bei Anzeichen von einem Unwetter NICHT zur Schule zu schicken. Sollte man sich doch noch für den Schulbesuch entscheiden, gilt es, mit der Schule zu klären, wann das Kind abgeholt werden kann. Bochum: Die Stadt überlässt es den Schulen selbst, ob der Unterricht ausfällt oder nicht. Und selbst, falls er stattfinden soll, dürfen Eltern noch immer ihr Kind zuhause lassen.

Die Stadt überlässt es den Schulen selbst, ob der Unterricht ausfällt oder nicht. Und selbst, falls er stattfinden soll, dürfen Eltern noch immer ihr Kind zuhause lassen. Bottrop: Die Schulen bleiben geöffnet. Eltern können selbst entscheiden, ob ihr Kind zur Schule kommen kann oder nicht. Sollten die Kinder zuhause bleiben, muss die Schule informiert werden. Lehrer müssen übrigens anwesend sein.

Die Schulen bleiben geöffnet. Eltern können selbst entscheiden, ob ihr Kind zur Schule kommen kann oder nicht. Sollten die Kinder zuhause bleiben, muss die Schule informiert werden. Lehrer müssen übrigens anwesend sein. Dortmund: Die Stadt verweist darauf, dass Eltern selbst entscheiden dürfen, ob ihre schulpflichtigen Kinder zum Unterricht gehen oder der Weg zu gefährlich ist.

Die Stadt verweist darauf, dass Eltern selbst entscheiden dürfen, ob ihre schulpflichtigen Kinder zum Unterricht gehen oder der Weg zu gefährlich ist. Duisburg: Die Schulen können selbst entscheiden, ob sie wegen des Orkans schließen. Die städtischen Kitas sind geöffnet. Eine generelle Schließung aller Schulen wird nicht angeordnet. Das hat die Stadt mitgeteilt. Schließen die Schulen nicht, können die Eltern entscheiden, ob und wann sie ihre Kinder aus dem Unterricht holen.

Die Schulen können selbst entscheiden, ob sie wegen des Orkans schließen. Die städtischen Kitas sind geöffnet. Eine generelle Schließung aller Schulen wird nicht angeordnet. Das hat die Stadt mitgeteilt. Schließen die Schulen nicht, können die Eltern entscheiden, ob und wann sie ihre Kinder aus dem Unterricht holen. Düsseldorf: Auch die Landeshauptstadt überlässt es den Eltern, ob ihre Kinder zur Schule gehen oder nicht. Sie dürfen ausdrücklich zuhause bleiben.

Auch die Landeshauptstadt überlässt es den Eltern, ob ihre Kinder zur Schule gehen oder nicht. Sie dürfen ausdrücklich zuhause bleiben. Essen: Alle Schulen bleiben geschlossen. Das gilt auch für alle städtischen Kitas.

Alle Schulen bleiben geschlossen. Das gilt auch für alle städtischen Kitas. Gelsenkirchen: Alle Schulen bleiben geschlossen. Schüler, die dennoch kommen, sollen von einem „Notdienst“ betreut werden.

Alle Schulen bleiben geschlossen. Schüler, die dennoch kommen, sollen von einem „Notdienst“ betreut werden. Hamm: Schüler können sich freuen, die Stadt hat alle Schulen geschlossen.

Schüler können sich freuen, die Stadt hat alle Schulen geschlossen. Herne: Die Stadt verweist auf die rechtliche Lage. Heißt also: Wer seine Kinder zuhause lassen will, darf das. Ob Unterricht ausfällt, kann kurzfristig entschieden werden.

Die Stadt verweist auf die rechtliche Lage. Heißt also: Wer seine Kinder zuhause lassen will, darf das. Ob Unterricht ausfällt, kann kurzfristig entschieden werden. Köln: Die Stadt hat sich noch nicht festgelegt, verweist aber auf die aktuellen Regeln. Heißt: Eltern dürfen selbst entscheiden, ob ihre Kinder zur Schule gehen oder nicht. Es könnte auch sein, dass der Unterricht am Montag früher als nach Plan endet.

Die Stadt hat sich noch nicht festgelegt, verweist aber auf die aktuellen Regeln. Heißt: Eltern dürfen selbst entscheiden, ob ihre Kinder zur Schule gehen oder nicht. Es könnte auch sein, dass der Unterricht am Montag früher als nach Plan endet. Mülheim: Die Stadt lässt die Schulen geöffnet. Eltern können selbst entscheiden, ob ihr Kind zur Schule geht oder nicht. Falls der Unterricht vorzeitig beendet wird, müssen Schüler im Gebäude so lange betreut werden, bis ein gefahrloser Heimweg gewährleistet werden kann.

Die Stadt lässt die Schulen geöffnet. Eltern können selbst entscheiden, ob ihr Kind zur Schule geht oder nicht. Falls der Unterricht vorzeitig beendet wird, müssen Schüler im Gebäude so lange betreut werden, bis ein gefahrloser Heimweg gewährleistet werden kann. Münster: Alle Schulen bleiben geschlossen.

Alle Schulen bleiben geschlossen. Neuss: Auch hier bleiben alle Schulen geschlossen.

Auch hier bleiben alle Schulen geschlossen. Oberhausen: Bislang sind „nur“ das Hans-Böckler-Berufskolleg sowie alle fünf Gymnasien (Bertha-von-Suttner, Elsa-Brändström, Freiherr-von-Stein, Heinrich-Heine und Sophie-Scholl) der Stadt geschlossen.

Bislang sind „nur“ das Hans-Böckler-Berufskolleg sowie alle fünf Gymnasien (Bertha-von-Suttner, Elsa-Brändström, Freiherr-von-Stein, Heinrich-Heine und Sophie-Scholl) der Stadt geschlossen. Velbert: Alle Schulen bleiben geschlossen.

(mg)