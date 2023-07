Alarm in Norden Deutschlands! Aktuell zieht Sturmtief „Poly“ über Teile Deutschlands her und sorgt für ordentlich Chaos auf den Straßen und in den Innenstädten. Aber nicht nur Bundesländer wie Niedersachsen, Hamburg oder Schleswig-Holstein sind vom Orkan betroffen, auch für einige Gebiete in NRW spricht Wetter-Experte Dominik Jung eine Warnung aus.

Neben dem Meteorologen warnt auch der Deutsche Wetterdienst die Menschen für den Mittwoch (5. Juli), da das Wetter in NRW ebenfalls stürmisch werden kann. Dafür aber wird es in den kommenden Tagen wieder sonniger.

Wetter in NRW: Orkan „Poly“ wütet auch im Westen

Es sind heftige Bilder aus dem Norden! Am Nachmittag (5. Juli) hat Orkan „Poly“ Deutschland erreicht – und wie! Der Sturm bringt im Tagesverlauf Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde mit sich. Auch das Wetter in NRW ist davon betroffen.

Auch interessant: Tierheim in NRW schlägt Alarm – „So kann es nicht weitergehen“

Wie Diplommeteorologe Dominik Jung von „Wetter.net“ gegenüber DER WESTEN erklärt, sollten vor allem die Bewohner im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen aufpassen. „Wer etwas abbekommen könnte, ist das Münsterland. In die Richtung gibt es Sturmböen bis zu 80 Kilometer pro Stunde. Zudem sind ein paar Gewitter mit dabei“, so der Wetter-Experte. In einigen Gebieten ist auch Hagel möglich.

Auf Sturm folgt die Sonne

Doch wie es oft der Fall ist, folgt auf Sturm wieder die Sonne. Am Mittwochabend zieht das Tief ab in Richtung Skandinavien und anschließend folgt ein Hoch. „Ab Donnerstag haben wir wieder viel Sonnenschein mit bis zu 30 Grad in NRW“, verkündet Jung das Wetter für die kommenden Tage.

„Poly“ sorgte vor allem am Morgen über die Niederlande und zum Nachmittag dann in Norden Deutschlands für mächtig Alarm. In Niedersachsen gibt es sogar schon den ersten Toten. Eine Frau wurde beim Gassigehen mit ihrem Hund von einem Baum erschlagen. Nur das Tier überlebte das Unglück.

Mehr News für dich:

Vom Deutschen Wetterdienst gibt es die Warnung, auf unnötige Autofahrten zu verzichten und windanfällige Gegenstände zu sichern. Von 11 Uhr am Vormittag bis voraussichtlich 20 Uhr am Abend gilt die Unwetterwarnung.

Mehr Wetter-News von Dominik Jung gibt es im YouTube-Kanal von „wetter.net“.