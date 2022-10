Wetter in NRW: Experte gibt heftige Prognose – kommt es zu DIESER Wendung?

Das Wetter in NRW beschert uns aktuell einen goldenen Oktober und einiges an Sonne. Dennoch gehen die Temperaturen meist nicht über 20 Grad hinaus. Doch kommt es jetzt zu einer heftigen Wendung? Ein Experte macht jetzt Hoffnung.

Das Wetter in NRW kann sich derzeit sehen lassen: Von kaltem, nassen Herbstwetter sind wir weit entfernt. Die ganz warmen Temperaturen bleiben zwar aus, aber das könnte sich laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung schon bald ändern. In Rosenheim (Bayern) beispielsweise wurden am Sonntag (16. Oktober) 26 Grad gemessen! Und auch am Montag werden in der Oberrhein bis zu 26 Grad, im Osten bis zu 27 Grad, erwartet.

Wetter in NRW: Kein Temperatursturz in Sicht

Zwei Sommertage hintereinander – und das in der zweiten Oktoberhälfte! Und die Dauerwärme scheint uns noch bis Anfang November erhalten zu bleiben, wie Jung prophezeit. Immer wieder strömen aus Südwesteuropa sehr warme Luftmassen bis nach Deutschland. Am Montag bringen die Luftmassen sogar Saharastaub mit nach Deutschland. Was für ein Wüstenwetter mitten im Oktober!

„Bis Ende Oktober ist kein Temperatursturz in Sicht. Nicht mal auf der fast 3.000 Meter hohen Zugspitze ist Schnee in Sicht. Das ist für die zweite Oktoberhälfte dann doch sehr ungewöhnlich“, erklärt Jung.

Wetter in NRW: Energiekosten können gespart werden

Und auch für NRW werden in den nächsten Tagen für den Oktober relativ milde Temperaturen vorausgesagt – wenn auch nicht ganz so warm wie in Bayern. Für den Montag werden Temperaturen von 19 bis 23 Grad vorausgesagt. Dafür kann es jedoch teilweise zu Regen kommen. Die Tiefstwerte in der Nacht zu Dienstag liegen laut des Deutschen Wetterdiensts zwischen 13 und 10 Grad.

Jung: „Das warme Wetter spart unheimlich an Energiekosten. Wir müssen nur wenig heizen. Ein Segen bei den aktuellen Gas- und Heizölkosten. Da können wir in der Tat erstmal aufatmen. Es läuft derzeit alles so, wie es der US-Wetterdienst NOAA schon vor Monaten angekündigt hatte. Oktober deutlich zu warm und November deutlich zu warm. Dabei bleibt es wohl auch. Auch der Winter soll insgesamt weiter zu warm ausfallen. Das Energiesparen könnte somit weitergehen.“