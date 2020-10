Wetter in NRW: Der November beginnt mit wechselhaftem Wetter. (Symbolbild)

Wetter in NRW: November beginnt wechselhaft – fast 20 Grad am Wochenende?

Wir stecken mittendrin im Herbst und dementsprechend kalt und nass zeigt sich auch das Wetter in NRW.

Doch am Wochenende sollen die Temperaturen in NRW wieder etwas nach oben klettern – wenn auch bei wechselhaftem Wettter.

Wetter in NRW: Bis zu 19 Grad am Samstag

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge lenkt ein Tiefdruckkomplex über dem östlichen Nordatlantik immer wieder feuchte Luft ins Land. Für den Freitag bedeutet das vor allem in Ostwestfalen viel Regen, während die Höchsttemperaturen in NRW zwischen 13 und 16 Grad liegen.

Erwartet uns am Samstag ein sonniger Herbsttag? Foto: imago images / Jan Eifert

Doch in der Nacht auf Samstag sollen sich die Wolken auflockern und uns einen sonnigen Start ins Wochenende bescheren – und einen niederschlagsfreien noch dazu. Die Temperaturen klettern dabei auf bis zu 19 Grad.

+++ Wetter in NRW: Unwetter im Anmarsch! Wetterdienst mit heftiger Warnung für das Ruhrgebiet +++

Und diesen Lichtblick sollte man absolut genießen, denn bereits in der Nacht zum Sonntag schlägt das Wetter wieder um. Von Nordwesten her ziehen gebietsweise leichte Regenfälle über NRW, die auch den Sonntag über bestehen bleiben. Die Höchsttemperaturen sinken dagegen nur geringfügig auf bis maximal 18 Grad.

Folgt nächste Woche der Temperatursturz?

Für die Folgewoche dagegen erwartet der DWD einen regelrechten Temperatursturz. Während für die Nacht auf Montag noch rund 11 Grad erwartet werden, sind es in der Nacht auf Dienstag schon nur noch 6 Grad.

------------------------------------

Mehr Themen aus NRW:

-------------------------------------

Die Wetter-Experten gehen sogar so weit, dass für Ende der kommenden Woche bereits nächtliche Temperaturen unter Null vorausgesagt werden in NRW. (at)