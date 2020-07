Wetter in NRW: Noch scheint die Sonne vom Himmel – aber schon bald ...

Das Wetter in NRW weiß am Sonntag nicht, was es will. (Symbolbild)

Leicht wolkig, aber warm und sommerlich: Das Wetter in NRW am Sonntagnachmittag.

Doch dabei soll es nicht bleiben, denn aus der leichten Bewölkung werden Richtung Abend noch richtig fiese dunkle Wolken. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Wetter in NRW: Mit diesen Temperaturen musst du in der nächsten Woche rechnen

Je später der Tag, umso dunkler wird er auch. Immer weniger Strahlen kann die Sonne durch die Wolkendecke schicken. Vor allem im Sauerland in Richtung Ostwestfalen sind bei etwa 25 Grad erste Schauer und Gewitter möglich!

Wetter in NRW: Für Sonntag kündigt der DWD Sommerregen an. Foto: imago images / Die Videomanufaktur

In der Nacht wird es dann richtig ungemütlich: Gebietsweise können deftige Schauer bei 15 bis 12 Grad herunterregnen.

Auflockerung am Dienstag – doch nur für kurze Zeit

Genau so geht es dann leider auch am Montag mit dem Wetter in NRW weiter: Schauer und Gewitter bei 21 bis 24 Grad. Doch die dunklen Wolken verziehen sich Stunde um Stunde weiter nach Süden, und von Nordosten her lockert das trübe Wetter dann im Tagesverlauf wieder auf.

Am Dienstag zeigt sich der Sommer wieder von seiner schönsten Seite. Sonne, hin und wieder ein paar lockere Wolken, kein Regen, nur im äußersten Norden von NRW sind Schauer möglich – und das alles bei angenehmen 19 bis 23 Grad.

Den Nachmittag solltest du also, soweit möglich, in der Sonne genießen – denn schon für Mittwoch kündigen sich erneut Wolken an.

Ein kleines Trostpflaster gibt es allerdings: Bei 18 bis 23 Grad soll es laut dem Deutschen Wetterdienst an diesem Tag aber zumindest nicht regnen. (vh)