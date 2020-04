Wetter in NRW: Nach tagelangem Sonnenschein droht uns jetzt schon bald ...

Da braut sich was zusammen...

In den letzten Tagen war das Wetter in NRW überragend: Es war warm, es war sonnig, und trotz Corona-Auflagen hat man dann doch den Weg ins Freie gesucht und gefunden. Teilweise hat das schöne Wetter in NRW sogar an den (Früh)Sommer erinnert. Doch damit könnte bald Schluss sein!

Wetter in NRW: Deutscher Wetterdienst mit Regen-Prognose

Denn noch in dieser Woche wird es laut Deutscher Wetterdienst (DWD) kühler, die Höchstwerte erreichen nur noch 18 Grad. Zum Vergleich: Am vergangenen Samstag war es stellenweise 25 Grad warm! Am Mittwoch soll es überwiegend bewölkt bleiben, im Tagesverlauf sind sogar mit kurzen Schauern und einigen Gewittern zu rechnen, die am Abend abklingeln.

Donnerstag wird es leider nicht besser, es soll grau bleiben und wieder soll sich phasenweise der Regen durchringen. Viel ungemütlicher soll es laut DWD dann aber am Freitag werden: viele Wolken, immer wieder schauerartiger Regen und auch Gewitter werden den Tag bei maximal 16 Grad bestimmen. Dazu kommen noch frische Windböen. Auch in der Nacht zu Samstag soll es schauern.

Die Grafik zeigt den aufsummierten Niederschlag bis Sonntagmorgen. Aus heutiger Sicht wird am Alpenrand der meiste Niederschlag erwartet. Abermals bleibt der Regen vom Osten Thüringens über Sachsen bis in den Südosten Brandenburgs ein Tropfen auf den heißen Stein! /V pic.twitter.com/drQA9vXJnA — DWD (@DWD_presse) April 28, 2020

Sonne erst wieder ab Mitte Mai?

Entsprechend verheißt auch der 10-Tages-Trend des DWD nichts Gutes: Bis zum Ende der ersten Mai-Woche wird es eher frisch bleiben, ehe dann nochmal die 20-Grad-Marke angegriffen wird.

Aber vielleicht schadet etwas Regen auch nicht. So ärgert man sich weniger, wenn man wegen des Coronavirus zuhause bleibt... (mg)