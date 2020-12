Wetter in NRW: Nicht nur Winterberg – an Silvester fällt der Schnee auch HIER!

Weiße Weihnachten sind uns in diesem Jahr verwehrt geblieben.

Doch jetzt gibt es neue Hoffnung auf Schnee, und das nicht nur im Sauerland. Denn hier kämpft bekanntlich vor allem Winterberg mit einem Touristenansturm nachdem es zuletzt geschneit hatte. Doch das Wetter in NRW verspricht weiteren Schneefall – noch in diesem Jahr.

Wetter in NRW: Weitere Schneefälle in Sicht

Nachdem es bis vor Weihnachten eher mild war, meldet sich der Winter im bevölkerungsreichsten Bundesland langsam zurück. Das Wetter in NRW dürfte bis zum Jahresende weiterhin winterlich bleiben. Ob Schnee allerdings bis ins Flachland kommt, bleibt fraglich.

Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes rechnen für die Nacht zum Mittwoch mit Schneeschauern mit Glätte im Bergland, im flacheren Regionen eher mit Schneeregen und Regen. Der DWD warnt dabei vor Glätte durch überfrierende Nässe!

Wetter in NRW: Wie hier in Winterberg könnte es auch die nächsten Tage aussehen. Foto: imago images

Am Mittwoch kann es oberhalb von 400 Metern schneien, in Flachland dagegen teils schauerartig regnen. An Silvester gibt es dann die Hoffnung auf eine verschneite Landschaft – und das nicht nur ganz oben in den Bergen.

Schnee kann bis in tiefere Lagen fallen

Die Schneefallgrenze sinkt auf 300 Meter. In der Nacht zum neuen Jahr wird es dann überwiegend dicht bewölkt und gibt gebietsweise Niederschlag. Das besondere: der kann auch bis in tiefere Lagen als Schnee fallen, so die Prognose.

Das bedeutet natürlich zugleich auch Glättegefahr. Solltest du also in der Silvesternacht draußen unterwegs sein, pass auf dich auf. Da es in manchen Regionen ohnehin Ausgangsbeschränkungen gibt, lädt das winterliche Wetter erst recht dazu ein, die Silvesternacht drin zu verbringen und den Schneeflocken aus dem Fenster beim Tanz zuzuschauen.

(!) DWD warnt für viele Regionen von Deutschland vor Glättegefahr. Die Nutzer der #Warnwetter-App stellen dazu bereits Berichte ein. Seien Sie vorsichtig! /kis pic.twitter.com/ySv7laaZqT — DWD (@DWD_presse) December 28, 2020

An Neujahr wird es dann vor allem in den Bergen weiterschneien, während in flacheren Regionen vor allem mit Regen und Schneeregen zu rechnen ist. Der ganz große Wintereinbruch sieht (noch) anders aus. Aber zumindest mancherorts bleibt die Hoffnung auf ein weißes Schneegewand zu Neujahr. (ms)