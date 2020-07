Zum Wochenbeginn wird das Wetter in NRW richtig ungemütlich. (Symbolfoto)

Wetter in NRW: Nächste Warnung! Am Nachmittag soll es richtig heftig werden

NRW wartet im Juli weiter auf Sommer-Wetter! Doch auch die Wetter-Prognose für die neue Woche verspricht nichts Gutes: Kalter Wind, Regenschauer und viele Wolken – zeitweise wird es extrem ungemütlich in NRW.

Wetter in NRW: Davor warnt der DWD

Auch wenn in NRW Sommerferien sind, lässt das Sommer-Wetter allerdings bisher zu wünschen übrig. Zum Wochenstart gibt es kalte Temperaturen und starken Wind.

Grund dafür ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) die Kaltfront eines Sturmtiefs über Skandinavien, die im Laufe des Montags über NRW zieht. Dadurch strömt kühlere Meeresluft übers Land – Böen zwischen 55 und 65 km/h sind die Folge.

Das ist der Deutsche Wetterdienst:

Bundesbehörde mit Sitz in Offenbach am Main (Hessen)

wurde 1952 gegründet

hat 2400 Angestellte

Leiter der Behörde ist Gerhard Adrian

betreibt 51 Wetterwarten und 131 automatische Wetterstationen

Zum Nachmittag hin wird das Wetter noch ungemütlicher. Neben Schauern wird es auch vereinzelte Gewitter in NRW geben.

Die ersten kräftigen Schauer sind auch in NRW ankommen, örtlich sind kurze Platzregen dabei.

Das prognostiziert auch „Kachelmannwetter“, sagt außerdem Platzregen vorher.

Wetter in NRW: So geht die Woche weiter

Während sich das Wetter in der Nacht zum Dienstag erstmal beruhigt, es also wenige Wolken und kaum Regen gibt, sinken die Temperaturen drastisch nach unten – auf sieben bis zehn Grad.

Immerhin gibt es dann am Dienstag generell weniger Wolken und sogar heitere Abschnitte, so der DWD. Es kann leicht regnen, die Temperaturen klettern wieder auf 18 bis 22 Grad.

Doch die Menschen in NRW sollten sich nicht zu früh freuen: Bereits am Mittwoch schwenkt das Wetter wieder um – es wird wieder stark bewölkt, dazu kommt es zu anhaltendem Regen. Immerhin die Landwirtschaft dürfte das Wetter freuen – für alle anderen in NRW heißt es Daumen drücken und auf besseres Wetter hoffen. (kv)