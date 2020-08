Wetter in NRW: Gewitter-Warnung nach Hitze! HIER kann es gleich richtig gefährlich werden

Das heiße Wetter bringt die Menschen zum schwitzen – kein Wunder, bei bis zu 38 Grad Celsius am Wochenende. Doch das allein war noch nicht alles, der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat diese Wetter-Warnung für NRW!

Wetter-Warnung! Hitzewochenende mit bis zu 38 Grad

Um der Hitze zu entfliehen, zieht es viele Menschen an diesem Wochenende an Seen und in Freibäder. Und auch in den nächsten Tagen könnte es mit der Hitze so weiter gehen. „Es bleibt die nächsten Tage heiß - bis Donnerstag“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen am Sonntag.

Neben den tropischen Temperaturen rechnen die Experten zudem mit kräftigen Hitzegewittern. Der DWD warnt daher vor extremer Hitze und Unwettern!

DWD gibt Wetter-Warnung raus

Im Ruhrgebiet besteht teilweise die Gefahr vor starken Gewittern der Stufe 4 von 4 (in Dortmund)! Örtlichen kommt es zu Blitzschlägen. Wie der DWD mitteilt könnten sogar Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden!

Daher solltest du am Sonntag besonders Acht geben!