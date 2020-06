Wetter in NRW: Nach Hammer-Wochenende – Experten warnen nach Pfingsten vor...

Wie wird das Wetter in NRW in den nächsten Tagen? Am langen Pfingstwochenende konnten wir uns über sommerliches Wetter, warme Temperaturen und reichlich Sonnenschein freuen. Doch die Experten warnen in den nächsten Tagen mit dieser Prognose!

Wetter in NRW: Wahnsinns-Prognose

Zum Abschluss des sommerlichen Pfingstwochenendes, stiegen die Temperaturen am Montag laut Deutschen Wetterdienst (DWD) nochmal auf 28 Grad.

Das Pfingsten strahlte die Sonne, wie ist es in den nächsten Tage? (Symbolbild) Foto: imago images / Rene Traut

Auch am Dienstag wird es nochmal richtig sommerlich bei bis zu 30 Grad. In höheren Lagen der Mittelgebirge sind bis zu 23 Grad drin. Es bleibt also weiterhin trocken und warm.

Die Experten warnen vor Wetter-Umschwung

Doch für Mittwoch gibt es eine schlechte Nachricht: Die Wetter-Experten rechnen vermehrt mit Wolken. Vereinzelt ziehen Schauer über den Westen Deutschlands.

Immerhin sollen die Temperaturen noch bis zu 27 Grad erreichen.

Regen und sogar Gewitter sind am Mittwoch nicht ausgeschlossen. (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

Doch aufgepasst! Laut DWD könnte es im Bergland Gewitter mit stürmischen Böen und Starkregen geben. In der Nacht zum Donnerstag ziehen dann immer mehr Regenwolken auf. Die Temperaturen fallen auf 20 bis 15 Grad. (mia)