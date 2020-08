Wetter in NRW: Nach den heftigen Schauern rollt jetzt DAS auf uns zu

Heftiges Wetter in NRW! Kaum eine Stadt in NRW blieb am vergangenen Wochenende trocken. Starke Unwetter in weiten Teilen des Landes haben für überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume gesorgt.

Doch nach dem Unwetter ist vor dem Unwetter. Sommertaugliches Wetter ist in NRW laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vorerst nicht in Sicht.Stattdessen kündigen die Meteorologen weitere Unwetter für Montag an.

Wetter in NRW: Das rollt nach dem Unwetter auf uns zu

Wetter: Wie entsteht ein Sturmtief?

Vor allem am Vormittag kommt dann in NRW noch einmal einiges vom Himmel. Zunächst müssen die Menschen östlich des Rheins mit schauerartigem Regen und einzelnen Gewittern rechnen.

Zwar lockert es anschließend auf, doch von Westen her schieben sich bei 25 bis 27 Grad schnell neue Gewitterfronten vor. Die bringen am Abend erneut Starkregen mit sich. Der fällt laut Einschätzung des DWD mit 15 und 25 Litern pro Quadratmeter „teils heftig“ aus.

Sturm, Hagel und Starkregen zum Wochenanfang

Hinzu kommen Sturmböen und Hagel. In der ersten Hälfte der Nacht lassen die Gewitter wieder nach. Stellenweise kann es dann auch neblig werden.

Mehr Themen aus NRW:

Wetter in NRW: Mit dem Rad solltest du in dieser Woche nur dann unterwegs sein, wenn dir eine kleine Regendusche zwischendurch nichts ausmacht. Foto: imago images

Der Dienstag beginnt heiter. Doch je später es wird, umso mehr Wolken erscheinen am Himmel. Sie bringen bei bis zu 26 Grad erneut Schauer und Gewitter mit. Auch in der Nacht bleibt es bewölkt, doch mit weniger Regen als am Tag.

Das steckt hinter den Unwettern

Ähnliches Wetter kündigt der DWD für NRW auch am Mittwoch und am Donnerstag an. Die Meteorologen rechnen für beide Tage mit teils starker Bewölkung, teils Aufheiterungen. Schauer sind am Nachmittag möglich.

Der Grund für das nur bedingt sommerliche Wetter: NRW befindet sich im Bereich einer Tiefdruckzone über Mittel- und Westeuropa in einer feucht-warmen Luftmasse. (vh)