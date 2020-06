Wetter in NRW: Meteorologen mit übler Warnung – hier wird es heftig

Das Wetter in NRW glänzt in den nächsten Tagen nicht durch Sonnenschein. (Symbolbild)

Grillen, Plantschen und in der Sonne bräunen – das haben die meisten wohl über Pfingsten gemacht. In den letzten Tagen können wir uns über das Wetter in NRW wirklich nicht beklagen. Endlich ist es so warm, dass ein Besuch im Freibad auch Spaß macht. Gut, dass die Bäder auch wieder geöffnet sind.

Doch damit ist leider bald Schluss. Denn Wetter-Experten sagen für die kommenden Tage etwas in NRW voraus, das uns gar nicht gefallen dürfte.

NRW hat Regen-Wetter dringend nötig. Die letzten Monate hat es kaum geregnet. Foto: imago images / Gottfried Czepluch

Wetter in NRW: Krasser Temperatursturz

„Ab Donnerstag gehen die Temperaturen vom Westen zurück“, so Dominik Jung von Wetter.net. Aber etwas Gutes: Es soll regnen. Und das hat der Boden in NRW dringend nötig. Auch wenn es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Viele Wiesen sind statt grün meist braun. „Tief Juliane bringt am Mittwochabend Schauer und Gewitter und die können teilweise sehr kräftig ausfallen.“

Laut dem Deutschen Wetter-Dienst kommen vom Bergland aus heftige Gewitter auf uns zu. Vor allem im Süden und Osten von NRW soll es zu Unwettern mit Starkregen kommen, 25 Liter pro Quadratmeter hat das Wetter im Gepäck.

Auch solltest du bei losen Gegenständen im Garten und auf dem Balkon aufpassen. Die Wetter-Experten gehen davon aus, dass Sturmböen zwischen 65 und 85 km/h aus Südwest bis zum Westen ziehen. Ebenfalls Hagel könnte vom Himmel fallen.

-----------

Das war der Hitze-Sommer 2018:

2018 fiel wenig Regen, gleichzeitig war es extrem warm

In Europa kam es zu Waldbränden, Hitzeschäden und Ernteausfällen

Wegen der warmen Flüsse wurden sogar Kraftwerke abgeschaltet

In Deutschland war der Sommer 3,8 Grad °C wärmer als in den letzten Jahrzehnten

Selbst im Oktober herrschten sommerliche Werte: 28,6 °C wurden am 13. Oktober in Tönisvorst gemessen

-----------

Auch das Wetter-Thermometer zeigt einen krassen Wechsel. „Gerade einmal 15 bis 21 Grad sind am Donnerstag im Westen drin – ein Temperatursturz um zehn Grad“, so Jung.

Das, was wir am meisten hassen: Es soll dazu noch schwülwarm werden.

In der Nacht zu Freitag soll es sehr wolkig und teilweise stark bewölkt sein. Auf neun bis vier Grad kühlt sich die Luft ab.

Wetter in NRW

Am Tag wird es ebenfalls frisch. Wetter-Experte Dominik Jung: „Im Nordwesten gerade einmal zwölf Grad. Es bleibt ziemlich kühl für einen Junitag. Der Sommer ist erstmal abgeschaltet und die Schafskälte, also ein verspäteter Kälteeinbruch, hat uns in Deutschland fest im Griff.“

Auch am Wochenende soll es keine Besserung in NRW geben… (ldi)