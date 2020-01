Wetter in NRW: Fällt an diesen Orten am Wochenende vielleicht der erste Schnee des Jahres? (Symbolbild)

Wetter in NRW: Kommt JETZT der erste Schnee?

Bisher war der Winter in NRW nur wenig bis gar nicht winterlich. Dass es keine weißen Weihnachten gab, überraschte mittlerweile ja niemanden mehr. Doch nun ist bereits die zweite Januarhälfte angebrochen – und von winterlichem Wetter fehlt in weiten Teilen des Landes nach wie vor jede Spur.

Wetter in NRW: An diesen Orten ist Schneefall möglich

Am Wochenende könnte es aber an einigen Orten endlich soweit sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Denn obwohl der Freitag mit maximal 13 Grad eher mild ausfällt, soll am Nachmittag bereits eine Kaltfront über die Region ziehen und Regen mit sich bringen.

Am Samstag soll es dann kühler werden, nur maximal acht Grad werden erreicht. Immer wieder soll es zu Schauern kommen, in den Höhenlagen von Eifel und Sauerland soll sogar Schneefall möglich sein. In der Nacht zum Sonntag kommt es bei Temperaturen von bis zu minus zwei Grad verbreitet zu Frost.

Der Sonntag zeigt sich dann eher bewölkt und trocken, aber nicht viel kälter. Vier bis sieben Grad sollen die Temperaturen betragen. (at, mit dpa)