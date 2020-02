Wetter in NRW: Heftige Warnung für Karneval! DARAUF musst du dich gefasst machen

Wetter an Karneval in NRW: Es soll stürmisch werden.

Das Wetter in Deutschland ist ungemütlich

In den letzten Tagen fegten die Orkane „Sabine“ und „Victoria“ durchs Land

Wie sind die Prognosen für Karneval?

Alles zum Wetter in NRW an Karneval in unserem News-Blog

Das Wetter in NRW war in den vergangenen Tagen mehr als ungemütlich. Und das soll auch in den kommenden Tagen an Karneval so bleiben. Besserung ist nicht in Sicht.

Sind die Rosenmontagsumzüge etwa in Gefahr? Wir halten dich über das stürmische Wetter in NRW in den kommenden Tagen in unserem News-Blog auf dem Laufenden.

Wetter in NRW: Droht Karneval ins Wasser zu fallen?

Donnerstag, 20. Februar:

Weiberfastnacht beginnt stürmisch

9.27 Uhr: Die Weiberfastnacht startet nicht gerade schön. Nass und grau zeigte sich das Wetter am Morgen. Und auch die Warnungen des DWD bleiben nicht aus. Am Morgen warnen die Meteorologen vor Windböen (Stufe 1 vovn 4).

Auch in der Karnevalshochburg Düsseldorf rast der Wind mit 60 Stundenkilometern durch die Landeshauptstadt. In Köln gibt es bislang keine Sturm-Warnung

Diese Städte sind im Ruhrgebiet von der Wetterwarnung betroffen:

Oberhausen

Gelsenkirchen

Bottrop

Dortmund

Herne

Mülheim

Essen

Bochum

Duisburg

Wetter in NRW: Fällt Karneval dieses Jahr ins Wasser? (Symboblild) Foto: imago images / Ralph Peters

Weitere schlechte Nachricht: Der Wind zieht nicht nur kurz durch NRW. Voraussichtlich soll er sich bis Donnerstagabend 21 Uhr halten. Also, pass auf, wenn du verkleidet losziehst!

Mittwoch, 19. Februar:

9.34 Uhr: Nur noch einen Tag, dann ist schon Weiberfastnacht. Doch kurz vor Beginn des Karnevals zeigt sich das Wetter in NRW unbeständig. Am Mittwochvormittag seien schon Schauer und Graupelgewitter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit.

Und warnt auch, dass oberhalb von 600 Metern auch Schneeschauer möglich. Dazu soll es weiter windig bleiben mit einzelnen starken bis stürmischen Böen.

Der DWD kündigt zum Beginn des Karnevals Gewitter, stürmische Böen und Schneeschauer (Symbolbild) Foto: Imago Images / ZUMA Press

Gegen Nachmittag ziehen die Schauer laut DWD-Prognose dann ab. Der Wind lässt nach. Die Höchsttemperaturen erreichen tagsüber 5 bis 9 Grad in der Region.

Meteorologen warnen vor Sturmböen im Westen

In der Nacht zu Donnerstag ziehen nach DWD-Vorhersage dann wieder Regenwolken auf. Die Weiberfastnacht beginnt trüb mit einzelnen Schauern und Temperaturen von maximal 9 bis 12 Grad. Abends nimmt der Regen zu, vor allem im Nordwesten des Landes.

Auch der Wind zieht gegen Abend wieder auf. Die DWD-Meteorologen warnen vor Sturmböen im Westen. Windig wird es auch am Freitag, dazu bleibt es überwiegend trocken bei Höchsttemperaturen von 11 Grad.

An Weiberfastnacht soll es regnerisch werden. (Symbolbild) Foto: imago images / Reichwein

Auch am Wochenende sollte dein Kostüm nicht allzu luftig sein. Es bleibt zwar für einen Februartag vergleichsweise warm (um die 11 Grad etwa in Köln). Doch es konnte auch regnerisch und windig werden. Also den Regenschirm nicht vergessen, damit die Schminke nicht verschmiert!

Mit Blick auf die Rosenmontagszüge im Rheinland sind die Meteorologen aber noch optimistisch. „Das sieht bislang gut aus“, sagte der Meteorologe vom Dienst am Dienstag in Essen. Bei Windstärken von 6 bis 7 dürfte auch der windanfällige Zug in Düsseldorf stattfinden.

Rosenmontag: Hochdruckgebiet bringt milde Temperaturen

In Köln werde der Wind vermutlich sogar noch etwas schwächer ausfallen. Nach einem vergleichsweise ungemütlichen Sonntag mache sich am Rosenmontag Hochdruckeinfluss breit. „Wir erwarten sehr milde 14 Grad, Trockenheit und eventuell sogar etwas Sonne“, sagte der Wetterkundler in Essen. Eine Sturmlage sei nicht in Sicht.

Na, dann hoffen wir mal, dass es auch so bleibt und nicht eine Wiederholung von 2016 geschieht. Damals mussten die Züge wegen Sturmgefahr abgesagt werden. (js mit dpa)