Karneval in Köln/NRW: Tragödie! Junge Frau (29) wird von Zug überrollt und stirbt

Karneval in NRW hat begonnen

Viele Polizisten sind im Einsatz für die Sicherheit der Jecken

Das Wetter spielt dieses Jahr an Karneval verrückt

Karneval in NRW hat am Donnerstag mit Weiberfastnacht begonnen. Bis zum Aschermittwoch ziehen die Jecken durch die Städte, Höhepunkt ist in vielen Städten der Umzug am Rosenmontag.

Doch vor allem das Wetter macht vielen Karnevalisten Sorgen. Am Donnerstagabend gab es bereits Sturmböen und heftige Regenfälle.

Sind die Rosenmontagsumzüge etwa in Gefahr? Wir halten dich über das stürmische Wetter in NRW zu Karneval und alles Weitere zum Karneval in den kommenden Tagen in unserem News-Blog auf dem Laufenden.

Wetter in NRW: Droht Karneval ins Wasser zu fallen?

Freitag, 21. Februar

07.12 Uhr: Der tragische Tod einer 29-jährigen Frau am Bahnhof in Köln-Ehrenfeld überschattet die Karnevalsstimmung in NRW. Die Polizei musste den Bahnhof teilweise sperren. Augenzeugen standen unter Schock, mussten durch den Rettungsdienst betreut werden.

Es war einer von vielen Einsätzen der Polizei Köln am Donnerstagabend. Rund 1.000 Polizisten waren nach eigenen Angaben an Weiberfastnacht in Köln und Leverkusen im Einsatz. Mit dem steigenden Alkoholpegel stieg auch die Anzahl der Anzeigen. Bis in die Abendstunden registrierten die Beamten in der größten NRW-Stadt 85 Anzeigen, 56 davon wegen (schwerer) Körperverletzung. Die Einsatzkräfte nahmen auch acht Anzeigen wegen sexueller Belästigung auf.

Todesdrama an Karneval in Köln

Donnerstag, 20. Februar:

22.40 Uhr: Bei der Person, die bei dem tragischen Unglück am Bahnhof Köln-Ehrenfeld ums Leben kam, handelt es sich um nach ersten Informationen um eine 29-Jährige Frau. Die Polizei Köln geht bislang von einem Unfall aus. So sei die Frau „augenscheinlich betrunken“ gewesen.

Laut Bundespolizei hatten mehrere Zeugen unabhängig voneinander berichtet, dass die Frau ohne Fremdeinwirkung ins Gleisbett gestürzt war. Ob sie von einer Karnevalsveranstaltung kam sei bislang jedoch noch unklar.

20.10 Uhr: Auf einen Einsatzreichen ersten Tag konnte die Feuerwehr Düsseldorf bislang zurückblicken. Bis 18 Uhr gab es 648 Einsätze, die meisten, 428, entfielen auf Notfalleinsätze und Krankentransporte. 2019 gab es zu diesem Zeitpunkt lediglich 335 dieser Einsätze.

Eine Hiobsbotschaft gab es zudem für alle Jecken auf den Straßen. Aufgrund der hohen Windgeschwindigkeiten hat die Koordinierungsgruppe für die Veranstaltung entschieden, den Veranstaltungsbetrieb in den Straßen der gesamten Altstadt ab 19:45 Uhr zu unterbrechen

20.00 Uhr: Dramatisches Unglück in Köln! Am Bahnhof Köln-Ehrenfeld wurde eine Person von einem Zug überrollt und getötet, das berichtete der „Express“

Auf Twitter hatten Bahn und Feuerwehr Köln zunächst über einen Notarzteinsatz am Gleis berichtet. Zum genaueren Hergang des Unfalls, der sich um kurz nach 19 Uhr ereignet haben soll, gibt es bislang keine Informationen.

Einige Gleise am Bahnhof sind wegen des Einsatzes für den Zugverkehr weiter gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Köln Hauptbahnhof und Pulheim/Horrem ist eingerichtet

17.28 Uhr: Karneval sorgt auch in den Geschäften immer für viel bunte Deko. Besonders irrer Karnevalsschmuck lässt sich bei einer Bäckerei in Wesel-Büderich finden. Darüber hatte die „WAZ“ berichtet.

Dort wurden kurzerhand Kassenbons, die von den Kunden zurückgelassen wurden, zu kreativem Fensterschmuck umfuktioniert. Aufgrund der eingeführten Bonpflicht konnte sich die Bäckerei vor lauter Zettelchen kaum noch retten. Nun wurden sie praktisch umfunktioniert und setzen ein witziges Zeichen gegen die kritisierte Pflicht – ganz im Sinne von Karneval eben.

Kreativen Umgang mit der Bonpflicht bewies ein Bäcker in Dams in Wesel. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

17.09 Uhr: Ab 18 Uhr sollen Sturmböen bis zur Windstärke 9 durch die jecken Städte fegen. Vor allem Köln, aber auch Düsseldorf und das Ruhrgebiet sind betroffen. Der Deutsche Wetterdienst warnt eindringlich vor den heftigen Winden. Die Polizei schreibt dazu nur: „Wer heute Abend Karneval feiert, braucht ein windfestes Kostüm.“

15.45 Uhr: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat einen besonderen Tipp für alle, die dazu neigen ihr Smartphone an Karneval zu verlieren.

15.03 Uhr: Düsseldorf reagiert auf die Schüsse in Hanau und baut einen Mottowagen für die Opfer. Dieser soll dann am Rosenmontag beim Umzug mitfahren. Wagenbauer Jaques Tilly ist dafür bekannt, dass er mit seinen Umzugswagen schnell auf aktuelle Ereignisse reagieren kann. Der Präsident des Düsseldorfer Karneval, Michael Laumen, sagte am Donnerstag beim Sturm auf das Rathaus: „Unser Karneval ist multikulturell. Wir möchten einfach Karneval feiern. Wir werden das mit einem Mottowagen beantworten.“

14.29 Uhr: Die Polizei in Köln ist mit über 1000 Beamten im Einsatz in der Innenstadt. Dadurch soll die Sicherheit gewährleistet werden für alle Jecken an Weiberfastnacht. Außerdem haben die Polizisten eine Bitte: „Tolle Kostüme brauchen keine täuschend echt aussehenden Waffen. Die haben im Karneval nichts verloren und führen nur zu echten Reaktionen, die wir alle vermeiden möchten.“

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen : 2/2 Übrigens: Tolle Kostüme brauchen keine täuschend echt aussehenden Waffen. Die haben im Karneval nichts verloren und führen nur zu echten Reaktionen, die wir alle vermeiden möchten.

— Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) February 20, 2020

12.54 Uhr: Beim Empfang des Kölner Dreigestirns im Rathaus in Köln hat es eine Schweigeminute gegeben für die Opfer der Bluttat in Hanau (Hessen). Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die selbst 2015 Opfer eines Messer-Attentats wurde, hat den Angehörigen der Opfer ihr Beileid und Mitgefühl ausgesprochen. Manche Karnevalsvereine haben ihre Feiern an Weiberfastnacht aus Respekt vor den Opfern abgesagt, unter anderem auch der Verein „Große Eigelsteiner“. Ihnen sei einfach nicht nach Feiern zumute.

11.50 Uhr: Die Polizei hat angekündigt: In ganz Nordrhein-Westfalen müssen Autofahrer während der Karnevalstage mit mehr Polizeikontrollen rechnen.

Weiberfastnacht beginnt stürmisch - Sturm-Warnung herausgegeben

11.19 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst legt sogar noch 'ne Schippe drauf. Aus Windböen werden am Abend Sturmböen. Ab 18 Uhr sollen diese dann mit Stufe 2 von 4 wüten.

— DWD (@DWD_presse) February 20, 2020

Diese Städte sind im Ruhrgebiet betroffen:

Gelsenkirchen

Herne

Duisburg

Dortmund

Essen

Oberhausen

Bochum

Bottrop

Mülheim

Diese Sturmwarnung gilt bis Mitternacht.

9.27 Uhr: Die Weiberfastnacht startet nicht gerade schön. Nass und grau zeigte sich das Wetter am Morgen. Und auch die Warnungen des DWD bleiben nicht aus. Am Morgen warnen die Meteorologen vor Windböen (Stufe 1 vovn 4).

Auch in der Karnevalshochburg Düsseldorf rast der Wind mit 60 Stundenkilometern durch die Landeshauptstadt. In Köln gibt es bislang keine Sturm-Warnung

Diese Städte sind im Ruhrgebiet von der Wetterwarnung betroffen:

Oberhausen

Gelsenkirchen

Bottrop

Dortmund

Herne

Mülheim

Essen

Bochum

Duisburg

Wetter in NRW: Fällt Karneval dieses Jahr ins Wasser? (Symboblild) Foto: imago images / Ralph Peters

Weitere schlechte Nachricht: Der Wind zieht nicht nur kurz durch NRW. Voraussichtlich soll er sich bis Donnerstagabend 21 Uhr halten. Also, pass auf, wenn du verkleidet losziehst!

Mittwoch, 19. Februar:

9.34 Uhr: Nur noch einen Tag, dann ist schon Weiberfastnacht. Doch kurz vor Beginn des Karnevals zeigt sich das Wetter in NRW unbeständig. Am Mittwochvormittag seien schon Schauer und Graupelgewitter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit.

Und warnt auch, dass oberhalb von 600 Metern auch Schneeschauer möglich. Dazu soll es weiter windig bleiben mit einzelnen starken bis stürmischen Böen.

Der DWD kündigt zum Beginn des Karnevals Gewitter, stürmische Böen und Schneeschauer (Symbolbild) Foto: Imago Images / ZUMA Press

Gegen Nachmittag ziehen die Schauer laut DWD-Prognose dann ab. Der Wind lässt nach. Die Höchsttemperaturen erreichen tagsüber 5 bis 9 Grad in der Region.

+++Wetter in NRW: Düstere Prognose für Karneval! Drohen Absagen wegen Sturmgefahr?+++

Meteorologen warnen vor Sturmböen im Westen

In der Nacht zu Donnerstag ziehen nach DWD-Vorhersage dann wieder Regenwolken auf. Die Weiberfastnacht beginnt trüb mit einzelnen Schauern und Temperaturen von maximal 9 bis 12 Grad. Abends nimmt der Regen zu, vor allem im Nordwesten des Landes.

Auch der Wind zieht gegen Abend wieder auf. Die DWD-Meteorologen warnen vor Sturmböen im Westen. Windig wird es auch am Freitag, dazu bleibt es überwiegend trocken bei Höchsttemperaturen von 11 Grad.

An Weiberfastnacht soll es regnerisch werden. (Symbolbild) Foto: imago images / Reichwein

Auch am Wochenende sollte dein Kostüm nicht allzu luftig sein. Es bleibt zwar für einen Februartag vergleichsweise warm (um die 11 Grad etwa in Köln). Doch es konnte auch regnerisch und windig werden. Also den Regenschirm nicht vergessen, damit die Schminke nicht verschmiert!

Mit Blick auf die Rosenmontagszüge im Rheinland sind die Meteorologen aber noch optimistisch. „Das sieht bislang gut aus“, sagte der Meteorologe vom Dienst am Dienstag in Essen. Bei Windstärken von 6 bis 7 dürfte auch der windanfällige Zug in Düsseldorf stattfinden.

Rosenmontag: Hochdruckgebiet bringt milde Temperaturen

In Köln werde der Wind vermutlich sogar noch etwas schwächer ausfallen. Nach einem vergleichsweise ungemütlichen Sonntag mache sich am Rosenmontag Hochdruckeinfluss breit. „Wir erwarten sehr milde 14 Grad, Trockenheit und eventuell sogar etwas Sonne“, sagte der Wetterkundler in Essen. Eine Sturmlage sei nicht in Sicht.

Na, dann hoffen wir mal, dass es auch so bleibt und nicht eine Wiederholung von 2016 geschieht. Damals mussten die Züge wegen Sturmgefahr abgesagt werden. (js mit dpa)