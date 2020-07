Das Wochenende in NRW soll mal wieder richtig sonnig und warm werden.

Wetter in NRW: Jetzt kommt's noch mal dicke! Experte mit krasser Wochenend-Prognose

Jetzt gibt das Wetter in NRW richtig Gas!

Am Wochenende wird das Wetter in NRW endlich schöner. Die Sonne wird sich häufiger zeigen, auch die Temperaturen klettern, es wird spürbar wärmer. Und jetzt festhalten: Am Sonntag könnte sogar der Hochsommer zurückkehren!

Wetter in NRW: Wochenende wird endlich warm

Denn: Mit etwas Glück sind dann auch Werte um satte 30 Grad möglich! Das sagt zumindest ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWS) am Freitag in Essen. Der Experte ist sich sicher: „Frieren wird am Wochenende keiner.“

Am Samstag und Sonntag werde es zumindest heiter bis wolkig, es würde überwiegend trocken bleiben.

Sonntag sogar 30 Grad drin

Besonders am Oberrhein soll es warm werden: Am Samstag schon könnten 28 Grad erreicht werden, ehe dann am Sonntag die 30 Grad-Marke geknackt werden könnte.

Also: Grill anschmeißen, in der Sonne liegen oder das kalte Bier öffnen – ganz egal.

Hauptsache: Wetter in NRW genießen!