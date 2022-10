Wetter in NRW: „Mega-Hoch“ kommt – wann es nochmal richtig warm wird

Regennasse Straßen, kühler Wind – das Wetter in NRW macht dem Herbst alle Ehre. Vor allem am Samstag und Sonntag können wir mit herbstlichen Temperaturen von maximal 13 bis 17 Grad rechnen.

Dazu gibt es dichte Wolken und Regen. Eigentlich sieht es also ganz danach aus, als sei der Spätsommer nun endgültig vorbei. Doch von wegen!

Das Wetter in NRW ist noch einmal für eine Überraschung gut.

Wetter in NRW: Aufgepasst! Es kommt noch mal ein „Mega-Hoch“

Am Wochenende sollte lieber nicht auf eine wetterfeste Jacke verzichtet werden. Im Lauf des Vormittags lockert der Himmel laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zwar etwas auf und der Regen geht in Schauer über. Doch vereinzelt sind Gewitter möglich und bei Niederschlag werden teils noch stürmische Böen erwartet. Der Sonntag sieht ähnlich trüb aus. In der Nacht zu Sonntag sind noch gebietsweise Schauer möglich. Vor allem in der Südhälfte des Landes soll es auch am Sonntagvormittag noch regnerisch werden.

Das ist in der kommenden Woche jedoch ganz anders.

Wetter in NRW: Das erwartet uns kommende Woche

Nach dem Tiefdruck dürfen wir uns noch einmal über Sonne und Temperaturen bis über 20 Grad freuen. Soll heißen: Uns erwartet ein Mega-Hoch!

Wie „Wetter.com“ berichtet, steigt die Gradzahl langsam schon am 3. Oktober, am Dienstag und Mittwoch macht sich sogar das goldene Oktoberwetter bemerkbar mit lokalen Werten von bis zu 22 Grad. Gebietsweise sogar bis 25 zu Grad, wie zum Beispiel am Rhein.

Grund für den plötzlichen Wetterumschwung ist die Warmluft aus Südwesten, die uns noch einmal einen Spätsommer beschert. Na dann kann die Sonnencreme in diesem Jahr ja doch noch mal hervorgekramt werden!