Wetter in NRW: Unfassbare Kälte! DIESER Ort erreicht Rekordtemperaturen +++ Experten warnen vor Gefahren beim Spaziergang

NRW ist kalt erwischt worden: Besonders im Norden fielen zu Wochenbeginn teils bis zu 30 Zentimeter Neuschnee

In zahlreichen Städten ist der ÖPNV zum Erliegen gekommen

Die Lage auf manchen Autobahnen ist dramatisch

Das Wetter in NRW spielt regelrecht verrückt. Frost, Schnee, Dauerregen und milde Sonnentage haben sich in den letzten Wochen die Klinke in die Hand gegeben.

Doch am vergangenen Wochenende brach dann nochmal richtig der Winter über Deutschland und NRW ein. Mit Beginn der neuen Woche ist noch einmal richtig viel Schnee gefallen. Inzwischen fällt der Schnee nur noch lokal. Aber: Es ist klirrend kalt!

Wetter in NRW: Unfassbare Kälte! Dieser Ort erreicht Rekordtemperaturen

Samstag, 13. Februar

07.38 Uhr: Unfassbare Kälte! Dieser Ort erreicht Rekordtemperaturen

Die Nacht von Freitag auf Samstag war wieder unfassbar kalt. Wurden im Ruhrgebiet meist noch Minustemperaturen um die -10 Grad gemessen, hat die Wetterstation in LIppstadt-Bökenförde (Ostwestfalen) einen Rekord geknackt. Wie WDR2 am Morgen berichtet, wurden dort Temperaturen bis -21 Grad gemessen. Brrrrrr! Der Samstag und der Sonntag bleiben bitterkalt in NRW - im Westen könnten sogar Plusgrade gemessen werden, im Osten des Landes herrschen weiter Minustemperaturen vor. Aber die Sonnenstunden sind beeindruckend. Bis zu 9 Stunden scheint sie pro Tag im Revier. Also ab nach draußen, Sonne tanken. Aber Vorsicht vor Spaziergängen im Wald oder Natur! Wegen der Kälte wird vor extremer Glätte gewarnt. Also schau genau hin, wo du läufst und bewege dich langsam voran.

Das Wochenende im Revier wird sonnig. Aber Achtung, wenn du spazieren gehst. Es kann sehr glatt sein! (Symbolbild) Foto: imago images

Die Wetter-Experten warnen auch eindringlich vor dem Schlittschufahren auf zugefrorenen Seen. Die Eisdecke ist noch keinesfalls dick genug. Sie sollte mindestens 10 bis 15 Zentimeter dick sein, damit keine Lebensgefahr drohe. Das sei aber noch nicht der Fall. Denn dazu müsste es mindestens über 14 Tage so bitterkalt gewesen sein.

Freitag, 12. Februar

21.00 Uhr: Sonniges, aber kaltes Wochenende in NRW!

NRW steht ein sonniges Wochenende bevor. David Bötzel vom Deutschen Wetterdient (DWD) am Freitag in Essen: „Es wird ziemlich freundlich, aber auch noch recht kalt.“ Im Rheinland erreichen die Temperaturen am Samstag höchstens 1 Grad, in Ostwestfalen herrscht weiterhin Dauerfrost bei höchstens minus 4 Grad. Die Nacht auf Sonntag wird dann nochmal frostig: Im Rheinland können die Werte auf minus 9 Grad sinken, in Westfalen in der Fläche auf bis zu minus 15 Grad. Über Schnee könne es auch wieder bis zu minus 20 Grad kalt werden.

Mit einem weinenden Auge werden Karnevalsfans auch am Sonntag ins Wetter blicken: Wieder wird es sonnig. Am Rhein werden bis zu 4 Grad erreicht, in Ostwestfalen und im Sauerland hält sich Dauerfrost bei 0 bis minus 3 Grad. In der Nacht wird es „nur“ noch bis zu minus 10 Grad kalt. Von Westen her zieht Bewölkung auf.

Ab Montag rechnen die Experten dann mit milderen Temperaturen. Auch kann es Niederschlag geben. Ob als gefrierender Regen oder Schnee, der in Regen übergeht, ist nicht gewiss. In jedem Fall würden es aber wohl keine großen Mengen, so Bötzel. Bei Regen könne Glätte die Folge sein, „weil die Böden noch gefroren sind“.

12.03 Uhr Uhr: DWD warnt vor strengem Frost – Temperaturen bis zu -18 Grad!

Für die Nacht von Freitag auf Samstag warnt der Deutsche Wetterdienst in ganz NRW vor Frost. Die Warnung gilt von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 12 Uhr.

Im südwestlichen Bereich von NRW von Aachen bis Düsseldorf gilt lediglich Warnstufe 1 mit Temperaturen zwischen -7 und -9 Grad.

Für den gesamten Rest des Bundeslandes hat der DWD die Warnstufe 2 ausgerufen: „Es tritt Frost zwischen -11 und -15 Grad auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte um -18 Grad.“

11.08 Uhr: Schneebälle und Eis auf A42 geworfen – Polizei fahndet nach Jugendlichen

Als wäre das Schneechaos nicht schon schlimm genug. Jetzt fahndet die Polizei auch noch nach einer Gruppe jugendlicher Unruhestifter, die den Verkehrs auf der A42 behindert haben sollen. Sie sollen am vergangenen Sonntagnachmittag von der Fußgängerbrücke Emscherstraße in Herne Schneebälle und Eis auf die Autobahn geworfen haben.

Dabei traf ein Eisstück die Frontscheibe eines Autos, in dem ein 29-jähriger Herner am Steuer saß. Die Motorhaube des Wagens wurde eschädigt, die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Nach ersten Zeugenaussagen befanden sich auf der Fußgängerbrücke fünf bis sechs männliche Personen zwischen 10 und 14 Jahren, alle „europäisch aussehend“. Eine der Personen trug eine neongrüne Skihose. Die Jugendlichen verließen die Brücke in Richtung Rökenstraße.

Hinweise an die Polizei unter der 0234/909-5293.

7.35 Uhr: Bahn- und Straßenverkehr – so sieht die Lage heute morgen aus

Die extreme Wetterlage mit Schnee und Glatteis in NRW sorgt am Freitagmorgen örtlich für Einschränkungen im Pendlerverkehr.

Besonders im nördlichen Teil des Landes gebe es bei der Bahn Verspätungen und Teilausfälle, teilte die Deutsche Bahn mit. So fallen etwa die Züge auf der Linie RE42 zwischen Münster und Essen am Freitag aus. Auch die S5 von Hagen nach Dortmund sowie der RB43 von Dortmund nach Dorsten seien aufgrund von Schnee und Eis nicht unterwegs.

Generell habe sich der Zugverkehr aber normalisiert, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. In Einzelfällen könne es jedoch noch zu witterungsbedingten Verspätungen und Ausfällen kommen.

Auch auf den Straßen in NRW hat sich die Lage bei klirrender Kälte weitestgehend beruhigt. Autobahnsperrungen gebe es nicht, sagte eine Sprecherin der Leitstelle der Autobahnpolizei am Freitagmorgen. „Aufgrund des Schnees sind noch nicht alle Fahrstreifen komplett geräumt.“ Zudem sei generell eine langsamere Fahrt zu empfehlen, da es weiter glatt sein könne.

Besonders auf der Autobahn 2 macht der Schnee auch am Freitagmorgen Probleme. Zwischen Dortmund und Oberhausen ist nach Angaben der Polizei nur eine Spur frei. Auf der A 2 Richtung Hannover stehen im Bereich des Rastplatzes Fuchsgrund Lastwagen auf dem Standstreifen. Auch rund um Bad Oeynhausen komme es teilweise zu stockendem Verkehr und Stau. Insgesamt gab es auf den nordrhein-westfälischen Autobahnen und Bundesstraßen laut WDR-Stauradar gegen 7.00 Uhr nur rund 12 Kilometer Stau. In den vergangenen Tagen hatte es im Berufsverkehr auf Autobahnen immer wieder lange Staus gegeben.

6.08 Uhr: Leichtes Eis auf den Kanälen in NRW

Während der Mittellandkanal wegen Eisgangs nach wie vor für die Schifffahrt gesperrt ist, gibt es auf den Kanälen in Nordrhein-Westfalen nur geringe Einschränkungen. „Auf den Kanälen in NRW gibt es bisher nur eine leichte Eisbildung“, sagte eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Sperrungen für Binnenschiffe gebe es nicht. Wegen der niedrigen Temperaturen könne es aber zu leichten Behinderungen durch Eis kommen.

Der Mittellandkanal ist seit Mittwochabend für die Schifffahrt gesperrt. Mit gut 320 Kilometern Länge ist er die längste künstliche Wasserstraße in Deutschland. Er zweigt westlich von Osnabrück (Niedersachsen) aus dem Dortmund-Ems-Kanal ab und endet bei Magdeburg.

Donnerstag, 11. Februar

17.55 Uhr: Mann (49) bricht in Eis ein und wird dank Wärmebildkamera gerettet

Was für eine dramatische Rettungsaktion in Düsseldorf! Ein Mann (49) ist im Bereich des Urdenbacher Altrheins ins Eis eingebrochen. Laut Feuerwehr ist eine Spaziergängerin durch Hilferufe auf ihn aufmerksam geworden. Das Gelände ist durch Bäume und Sträucher unübersichtlich, er konnte von den Rettungskräften zunächst nicht gefunden werden. Ein Polizeihubschrauber ist zum Einsatz gekommen und konnte ihn dank einer Wärmebildkamera zum Glück lokalisieren. Rettungstaucher sind dann mit einem Schlauchboot zum Eingebrochenen geschwommen, konnten ihn dann retten. Der Jogger ist mehr als eine halbe Stunde im Wasser gewesen und sofort ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Feuerwehr warnt, dass es lebensgefährlich sein kann, zugefrorene Teiche und Seen zu betreten. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / A. Friedrichs

14.31 Uhr: Polizei stoppt Rodel-Spaß im Kreis Herford

Das Bilderbuch-Winterwetter lockte mehrere begeisterte Rodler ins Luttenberg-Tal im Kreis Herford. Doch leider hielten sich die rund 50 Personen nicht an die Corona-Regeln, sodass die Polizei das Vergnügen schnell auflöste.

„Es wurden keine Masken getragen und die Abstände konnten nicht eingehalten werden. Deshalb haben wir die Veranstaltung beendet“, sagt Herfords Polizeisprecherin Simone Lah-Schnier dem „Westfalen-Blatt“. Augenzeugen zufolge sei das Eingreifen der Polizei offenbar selbst unangenehm gewesen – unter anderem wegen der vielen enttäuschten Kinder. DIe Beamten hätten sich sogar fast schon für ihr Verhalten entschuldigt.

Einige Rodler ergriffen beim Anblick der Beamten sogar schnell die Flucht. Dabei verteilte die Polizei nur Verwarnungen. Ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro wäre erst bei einem weiteren Verstoß fällig gewesen.

13.31 Uhr: Nächste Schneewelle ab Montag?

Der DWD hat bereits für das Wochenende eine Pause vom Schneefall angesagt. Doch offenbar können wir nur kurz durchatmen, denn am Montag könnte es bereits wieder losgehen.

Für Montag, den 15. Februar (17 Uhr), haben die Meteorologen von „Kachelmannwetter“ errechnet, dass sich eine große Schneefront von den Niederlanden über West-Deutschland bis in den Südwesten der Bundesrepublik ausbreiten wird.

Für den Großteil von NRW, darunter auch das Ruhrgebiet, Düsseldorf und Köln, wird mindestens mäßiger Schneefall vorausgesagt. Die Wahrscheinlichkeit nimmt erst Richtung Ostwestafeln rund um Paderborn und Gütersloh ab.

8.08 Uhr: Lage auf den Autobahnen beruhigt sich

Bei klirrender Kälte hat sich die Lage auf den Autobahnen in NRW weitestgehend beruhigt. Alle Straßen seien derzeit frei, teilte die Leitstelle der Autobahnpolizei am Donnerstagmorgen mit. Dennoch sei am Vormittag wegen des Berufsverkehrs vor allem auf den Autobahnen im Ruhrgebiet und in Westfalen mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

Auf der Autobahn 2 zwischen Dortmund und Gelsenkirchen bildete sich den Daten von Verkehr.NRW zufolge am Morgen ein Stau von mehr als 15 Kilometern in beide Richtungen. Autofahrer mussten einen Zeitverlust von 30 Minuten einplanen. Auf der A 40 zwischen Essen und Bochum stockte es zeitweise über acht Kilometer. Hier mussten Autofahrer ebenfalls mit 30 Minuten mehr rechnen. Auf der A 46 zwischen Düsseldorf und Wuppertal gab es auf mehreren Abschnitten Staus zwischen vier und zehn Kilometern.

Wegen herabhängender Eiszapfen wurde am Mittwochabend in Aachen vorsichtshalber ein Autotunnel gesperrt. Es sei nichts passiert, teilte die Polizei in Aachen am Donnerstag mit. Die massiven Eiszapfen würden entfernt.

6.58 Uhr: DWD kündigt viel Sonne und wenig Schnee an

Nach einer eisigen Nacht sind am Donnerstag in NRW kaum noch Schneefall, aber weiterhin kalte Temperaturen zu erwarten. Die morgendlichen Wolkenfelder sollen im Laufe des Tages auflockern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Im Tagesverlauf zeigt sich landesweit immer wieder die Sonne. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen -1 Grad im Rheinland und -5 Grad in Ostwestfalen.

Auch in der Nacht zu Freitag soll kein neuer Schnee fallen. Der DWD rechnet deshalb kaum mit wetterbedingten Auswirkungen auf den Verkehr. Laut Vorhersage kann es in Ostwestfalen durch gefrierenden Nebel Glätte geben. Die Tiefstwerte sinken auf -9 bis -20 Grad. Tagsüber wird es dem DWD zufolge „trocken-kalt“.

Am Wochenende soll es laut Vorhersage viel Sonne geben. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen -4 und 0 Grad.

6.39 Uhr: Zwei Personen in Langenfeld im Eis eingebrochen

Die Feuerwehr Langenfeld wurde am späten Mittwochabend zu einem Eisrettungseinsatz an den Richrather See alarmiert. Dort waren zwei Personen an der Seeseite parallel zum Winkelsweg in das Eis eingebrochen.

Zwei Personen waren in Langenfeld ins Eis eingebrochen. Foto: Patrick Schüller

Bei Eintreffen der Feuerwehr waren beide Personen bereits am Ufer, mussten jedoch mit einer Schleifkorbtrage über eine steile Böschung gerettet werden. Der Rettungsdienst behandelte die beiden.

Die Feuerwehr warnte in den letzten Tagen ausdrücklich, dass beim Betreten von Eisflächen akute Lebensgefahr bestehe.

Mittwoch, 10. Februar

8.55 Uhr: Duisburg: Weiter Ausfälle und Verspätungen

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft informiert am Mittwochmorgen über den aktuellen Fahrplan:

Linie 903: Die Bahnen können im Süden wieder bis Hüttenheim durchfahren. Zwischen Meiderich Bahnhof und Dinslaken wird die Linie weiterhin durch Busse ersetzt.

Linie 901: Muss leider weiterhin zwischen Obermarxloh und Zoo/Uni durch Busse ersetzt werden.

U79: Fährt mit Bahnen. Auch hier kommt es zu einzelnen Ausfällen.

Busse (alle Buslinien + Ersatzbusse): Wegen der Minusgrade bleiben viele Straßen glatt. Es kann also zu Verspätungen und vereinzelten Ausfällen kommen. Die Busse müssen langsamer fahren, um nicht zu rutschen.

8.50 Uhr: Dortmund startet ebenfalls wieder in den Nahverkehr

Im Stadtbahnbereich startet DSW21 mit folgendem Angebot in den Mittwoch:

U41 zwischen Clarenberg und Fredenbaum

U42 zwischen Brunnenstraße und Hombruch

U43 auf dem Innenstadt-Abschnitt zwischen Westentor und Lippestraße

U44 zwischen Betriebshof Dorstfeld und der Geschwister-Scholl-Straße

U45/46 Brügmannplatz bis Westfalenhalle

U47 Hafen bis Allerstraße

U49 Hacheney bis Leopoldstraße

8.45 Uhr: Bogestra bietet mehr Fahrten an:

In Bochum werden aktuell folgende Bus- und Bahnverbindungen angeboten:

U35: Im 10-Minuten-Takt zwischen Hustadt und Schloss Strünkende

301: Im 15-Minuten-Takt zwischen Gelsenkirchen Hbf und ZOOM Erlebniswelt

308: Im 15-Minuten-Takt zwischen Schauspielhaus und Vonovia Ruhrstadion

308: Ersatzbusse im 15-Minuten-Takt zwischen Bochum Hbf und Hattingen

310: Im 15-Minuten-Takt zwischen Höntrop Kirche und Lohring

194: unregelmäßig, soweit möglich

350: Im 30-Minuten-Takt zwischen Bochum Hbf und Haarstr.

359: Im 30-Minuten-Takt zwischen Lindstockstraße und Hattingen Mitte

370: im 30-Minuten-Takt zwischen Lütgendortmund und Surkenstr. (Haltestellen Heinrich-Gustav-Straße, Auf den Scheffeln und Von-Waldthausen-Straße können nicht angefahren werden)

SB 37: gesamter Linienweg

8.30 Uhr: Erste Busse und Bahnen in Mülheim und Essen unterwegs

Die ersten 50 Busse sollen am Mittwochmorgen wieder auf die Straßen geschickt werden, allerdings nur auf Hauptstraßen. Auch Berge oder Anhöhen werden vermieden. Auch erste Straßenbahnen fahren wieder:

Die U-Bahnlinie U18 fährt wie bisher zwischen (H) Berliner Platz und (H) Mülheim Hbf.

Die Buslinie 124 fährt zwischen (H) Wehrplatz und (H) Speldorf Friedhof, allerdings nicht über Sandstraße/Zinkhüttenstraße, sondern über die Mellinghofer Straße.

Die Buslinie 133 fährt zwischen Luxemburger Allee und Dümpten. Ein Befahren der Endhaltestelle (H) Heidkamp ist derzeit noch nicht möglich.

Die Buslinie 752 fährt zwischen (H) Mülheim Hauptbahnhof und der Grenze Düsseldorf.

Die Tram 102 fährt im Tunnelbereich zwischen (H) Buchenberg und (H) Schloss Broich.

Die Buslinie 122 fährt den kompletten Linienweg zwischen Mülheim Hauptbahnhof und Oberhausen.

Für die Tram 112 fährt ein Bus als SEV zwischen den (H) Landwehr und Hauptfriedhof.

7.03 Uhr: Nächstes A2-Chaos droht

Die A2 kommt nicht zur Ruhe: In Richtung Oberhausen zwischen dem Kreuz Dortmund-Nordost und Recklinghausen Süd staut es sich um 7 Uhr bereits auf mehr als 20 Kilometer. 45 Minuten mehr solltest du einplanen. Auch in der Gegenfahrrichtung staut es sich auf 10 Kilometern.

Der Stau auf der A40 Richtung Duisburg aufgrund eines defekten Lkws zwischen Dreieck Bochum-West und Dreieck Essen-Ost ist auf 8 Kilometer angewachsen. Hier musst du 30 Minuten mehr einplanen. Auf der Gegenfahrbahn kommt es sich zwischen Kreuz Dortmund-West und Kreuz Bochum auf 7 Kilometern zu stockendem Verkehr, ein Plus von etwa 15 Minuten.

Außerdem staut es sich auf der A43 Münster Richtung Wuppertal zwischen Recklinghausen/Herten und Kreuz Herten auf 5 Kilometern.

6.37 Uhr: Brrrrr - Wetterdienst mit eiskalten Aussichten

Laut Deutschem Wetterdienst wird es in den Morgenstunden richtig kalt: Strenger Frost mit Tiefstwerten zwischen -9 Grad in der Kölner Bucht und -18 Grad im Rothaargebirge. Bei längerem Aufklaren im Südosten Westfalens könne es zudem sogar Tiefstwerte von unter -20 Grad geben! So kalt war es seit Jahren nicht. Fällt jetzt der Kälterekord?

Tagsüber "klettern" die Temperaturen dann auf -6 bis -3 Grad. Im Sauerland und Ostwestfalen könnte es zudem lokal erneut schneien.

Der Kälterekord in NRW datiert übrigens auf das Jahr 1956: Im Januar verzeichneten Meteorologen auf dem Kahlen Asten -26 Grad.

6.35 Uhr: Weitere Zugverbindungen sollen wieder aufgenommen werden

Die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass einige Regionalbahnen ihren Regelbetrieb wieder aufnehmen sollen. Es könne jedoch zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Reiseverbindungen sollten vorab unbedingt geprüft werden.

Update: Folgende Züge nehmen den Regelbetrieb zum Betriebsstart wieder auf: #RE2, #RE42, #S68, #RB53 und #RB52. Witterungsbedingt kann es noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Reiseverbindung prüfen. Weitere Infos>>>https://t.co/Z8SUJUwlau — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) February 10, 2021

Heute kam es so bereits beim RE42, beim RE2 und RE17 zu Ausfällen. Auch Fahrten der S12 und der S1 fielen bereits aus.

6.25 Uhr: Weiter Stau auf der A2

Einsetzender Schneefall bremst am Mittwochmorgen den Verkehr auf der Autobahn 2 bei Bad Eilsen aus. Wie ein Sprecher der zuständigen Polizei in Bielefeld sagte, staute sich der Verkehr an der Landesgrenze zu Niedersachsen. In Fahrtrichtung Hannover sind demnach zwei von drei Fahrstreifen befahrbar, in der Gegenrichtung Richtung Dortmund einer. „Da braut sich wieder was zusammen“, sagte der Sprecher. Demnach fing es am Morgen wieder an zu schneien. Unfälle gab es laut Polizei zunächst nicht. Der WDR-Verkehrsfunk meldete etwa sechs Kilometer Stau in Richtung Dortmund. Auch auf der Gegenseite staut es sich aktuell auf vier Kilometern.

Auf der A40 Richtung Duisburg staut es sich zudem aufgrund eines defekten Lkws aktuell auf fünf Kilometern. Dort solltest du etwa 20 Minuten mehr einplanen.

6.15 Uhr: Heftiger Glätte-Unfall in Wuppertal

In Wuppertal ist ein 25-Jähriger und seine Mitinsassen bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Vor einer Unterführung kam der Pkw aufgrund der Glätte ins Schleudern, prallte zunächst gegen linksseitig gegen die Betonwand, schleuderte von dort über die Fahrbahn und kam an der gegenüberleigenden Betonwand zum Stehen. Alle drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Dienstag, 9. Februar

22.48 Uhr: Wieder Nacht-Stau auf den NRW-Autobahnen

Die Lage auf den Autobahnen in NRW bleibt angespannt. Zwar hat sich das Stauaufkommen zum späten Abend reduziert. Doch landesweit gibt es nach WDR-Angaben noch immer 40 Kilometer Stau. Besonders betroffen sind weiter die A30 Richtung Bad Oeynhausen und die A2 Richtung Hannover hinter Bielefeld mit jeweils acht Kilometern Stau. Die Polizei hatte gebeten, beide Autobahnen weiträumig zu umfahren in der Hoffnung, dass sich kein ähnliches Chaos wie in der vergangenen Nacht abspielt.





21.30 Uhr: Gelsenkirchenerin entdeckt riesige Schnee-Gefahr

Eine Frau aus Gelsenkirchen hat am Dienstag aus ihrem Fenster geschaut. Beim Blick auf das Nachbarhaus entdeckte sie eine gewaltige Gefahr. Worum es geht, erfährst du hier >>>

21.14 Uhr: DAS darfst du nachts auf der Autobahn auf keinen Fall machen

Nach dem Chaos auf der A2 in der vergangenen Nacht mit teilweise 70 Kilometern Stau hat die Polizei einen wichtige Hinweise am Dienstagabend: „Aus gegebenen Anlass warnt die Polizei Bielefeld eindringlich LKW-Fahrer, den Standstreifen der Autobahn nicht für eine Pause oder gar für die Übernachtung zu nutzen!“ Denn: „Auf dem Seitenstreifen besteht ein generelles Halteverbot, zudem wäre aber die Verkehrssicherheit dadurch deutlich beeinträchtigt.“

Brummi-Fahrer werden dazu aufgerufen, sich einen sicheren Parkplatz außerhalb der Autobahn zur Übernachtung zu suchen.

21.09 Uhr: Polizei zieht neue Bilanz zum Winter-Chaos

Wegen des Winter-Wetters ist die Polizei weiter im Dauereinsatz. Die Bilanz von 24 Stunden: rund 900 Einsätze. Von Montagmorgen bis Dienstagmorgen rückten die Beamten landesweit zu etwa 800 Unfällen auf verschneiten und glatten Straßen aus. Die Schäden summieren sich ersten Schätzungen zufolge auf 1,8 Millionen Euro, sagte eine Sprecherin der Landesleitstelle am Dienstag. Eine Person starb bei einem Unfall, acht Menschen wurden schwer, rund 40 leicht verletzt. Bereits am Wochenende hatte die Polizei nach Angaben aus dem Innenministerium rund 730 witterungsbedingte Unfälle registriert

19.29 Uhr: Schnee-Chaos in NRW: Politiker kritisiert Räumdienste

Räumdienste haben dieser Tage in NRW alle Hände voll zu tun. Doch nicht jeder ist zufrieden mit dem Ergebnis. „Ich habe seit Sonntag nicht eine Hauptstraße ausmachen können, die zufriedenstellend geräumt wurde“, poltert ein Politiker aus Essen. Mehr dazu hier >>>

19.24 Uhr: Polizei warnt vor A2 und A30: „Großräumig meiden“

Noch immer stehen viele Autofahrer auf den Autobahnen in NRW im Stau. Besonders betroffen sind die A2 und die A30 in Ostwestfalen. Die gute Nachricht: Die A2 bei Bielefeld ist grundsätzlich wieder frei, nachdem ein Lkw hier am Nachmittag querstand. In Fahrtrichtung Dortmund ist die Autobahn bei Bielefeld allerdings nur einspurig befahrbar. Zwischen Bielefeld und Hannover musst du in beiden Fahrtrichtungen weiter mit langen Staus rechnen.

Wetter-Chaos in NRW: Zahlreiche Autofahrer mussten schon die letzte auf der A2 bei Bielefeld verbringen. Foto: dpa / TV7News / Festim Beqiri

Auf der A30 stehen am Abend weiter mehrere Lkw zwischen Kirchlengern und Kreuz Bad Oeynhausen quer. Die Folge: 20 Kilometer Stau in Fahrtrichtung Bad Oeynhausen.

