Wetter in NRW: Glatteisgefahr im Revier! HIER sind Schulen und Kitas geschlossen

Glatteis-Gefahr in ganz NRW am Montagmorgen

Woche soll deutlich wärmer werden als zuletzt

Was für ein Wetter in NRW! Zuerst Schnee-Chaos, dann klirrende Kälte und nun auch noch Glatteis. Doch schon bald soll es wärmer werden.

Dennoch sind die Gefahren noch nicht vorbei, Meteorologen warnen weiterhin vor dem Wetter in NRW.

Montag, 15. Februar

06.35 Uhr: Münster schließt Notbetreuung in Schulen und Kitas wegen Glatteis

Etwa zwischen sechs und sieben Uhr am Montagmorgen werde von Westen Regen einsetzen, der auf durchgefrorenen Böden zu Glatteis gefrieren könne, sagte der Meteorologe vom Dienst des Deutschen Wetterdienstes in Essen, „der Berufsverkehr wird am meisten betroffen sein“. Am späten Vormittag bis Mittag werde auch Ostwestfalen Niederschlag haben.

Für den Tagesverlauf sagte der Wetterdienst von Westen her „zögerliche Milderung und nachlassende Glatteisgefahr“ vorher. Ein Tiefausläufer mit milderer Luft zieht von Westen her nach NRW.

Wegen der Glatteisgefahr schloss die Stadt Münster kurzfristig für Rosenmontag die städtischen Schulen und Kitas auch für die Notbetreuung. Die zu erwartende Kombination aus einsetzendem Regen und Bodenfrost könne zu großflächigen und tückischen Glatteisflächen auf Wegen zu Kitas und Schulen sowie auf den Geländen der Einrichtungen führen, erklärte die Stadt am Sonntag.

Nach Angaben des Wetterdienstes wird es am Montag vermutlich länger regnen. Böden, auf denen viel Schnee liegt, seien nicht so tief gefroren wie solche ohne Schneedecke. In der Köln/Bonner Bucht etwa, die keinen Schnee abbekommen hatte, gebe es Kahlfrost bis 20 Zentimeter Tiefe.

Sonntag, 14. Februar

18.56 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt vor eisglatten Straßen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Warnung für Montagmorgen herausgegeben. Fast im gesamten Revier droht Glatteis-Gefahr durch gefrierenden Regen.

Die Glatteiswarnung gilt für folgende Städte:

Mülheim

Essen

Gelsenkirchen

Bottrop

Duisburg

Bochum

Herne

Oberhausen

Dortmund

Die Warnung gilt ab 6 Uhr morgens - bis mindestens 12 Uhr.

09.31 Uhr: Achtung! Wetterdienst warnt vor diesem Phänomen

Ab Rosenmontag wird es wieder wärmer - doch der Wetterdienst warnt vor weiteren Gefahren in NRW. Ab den frühen Morgenstunden ziehen aus dem Westen Niederschläge auf. Doch auch Schnee sei darunter, so der DWD. Auf den noch gefrorenen Böden müsse in der Folge mit Glatteis gerechnet werden.

Es ist mit zum Teil erheblichen Einschränkungen im Schienen- und Straßenverkehr zu rechnen.

Die Wetterwarnung gilt für folgende Städte ab Montag, 5 Uhr bis vorraussichtlich 12 Uhr:

Dortmund

Bottrop

Bochum

Herne

Mülheim an der Ruhr

Oberhausen

Gelsenkirchen

Duisburg

Essen

Samstag, 13. Februar

07.38 Uhr: Unfassbare Kälte! Dieser Ort erreicht Rekordtemperaturen

Die Nacht von Freitag auf Samstag war wieder unfassbar kalt. Wurden im Ruhrgebiet meist noch Minustemperaturen um die -10 Grad gemessen, hat die Wetterstation in Lippstadt-Bökenförde (Ostwestfalen) einen Rekord geknackt. Wie WDR2 am Morgen berichtet, wurden dort Temperaturen bis -21 Grad gemessen. Brrrrrr! Der Samstag und der Sonntag bleiben bitterkalt in NRW - im Westen könnten sogar Plusgrade gemessen werden, im Osten des Landes herrschen weiter Minustemperaturen vor. Aber die Sonnenstunden sind beeindruckend. Bis zu 9 Stunden scheint sie pro Tag im Revier. Also ab nach draußen, Sonne tanken. Aber Vorsicht vor Spaziergängen im Wald oder Natur! Wegen der Kälte wird vor extremer Glätte gewarnt. Also schau genau hin, wo du läufst und bewege dich langsam voran. Auch warne der Tourismusverband vor herabfallenden Ästen wegen der Eislast der vergangenen Tage.

Die Wetter-Experten warnen auch eindringlich vor dem Schlittschufahren auf zugefrorenen Seen. Die Eisdecke ist noch keinesfalls dick genug. Sie sollte mindestens 10 bis 15 Zentimeter dick sein, damit keine Lebensgefahr drohe. Das sei aber noch nicht der Fall. Denn dazu müsste es mindestens über 14 Tage so bitterkalt gewesen sein.

Freitag, 12. Februar

21.00 Uhr: Sonniges, aber kaltes Wochenende in NRW!

NRW steht ein sonniges Wochenende bevor. David Bötzel vom Deutschen Wetterdient (DWD) am Freitag in Essen: „Es wird ziemlich freundlich, aber auch noch recht kalt.“ Im Rheinland erreichen die Temperaturen am Samstag höchstens 1 Grad, in Ostwestfalen herrscht weiterhin Dauerfrost bei höchstens minus 4 Grad. Die Nacht auf Sonntag wird dann nochmal frostig: Im Rheinland können die Werte auf minus 9 Grad sinken, in Westfalen in der Fläche auf bis zu minus 15 Grad. Über Schnee könne es auch wieder bis zu minus 20 Grad kalt werden.

Mit einem weinenden Auge werden Karnevalsfans auch am Sonntag ins Wetter blicken: Wieder wird es sonnig. Am Rhein werden bis zu 4 Grad erreicht, in Ostwestfalen und im Sauerland hält sich Dauerfrost bei 0 bis minus 3 Grad. In der Nacht wird es „nur“ noch bis zu minus 10 Grad kalt. Von Westen her zieht Bewölkung auf.

Ab Montag rechnen die Experten dann mit milderen Temperaturen. Auch kann es Niederschlag geben. Ob als gefrierender Regen oder Schnee, der in Regen übergeht, ist nicht gewiss. In jedem Fall würden es aber wohl keine großen Mengen, so Bötzel. Bei Regen könne Glätte die Folge sein, „weil die Böden noch gefroren sind“.

11.08 Uhr: Schneebälle und Eis auf A42 geworfen – Polizei fahndet nach Jugendlichen

Als wäre das Schneechaos nicht schon schlimm genug. Jetzt fahndet die Polizei auch noch nach einer Gruppe jugendlicher Unruhestifter, die den Verkehrs auf der A42 behindert haben sollen. Sie sollen am vergangenen Sonntagnachmittag von der Fußgängerbrücke Emscherstraße in Herne Schneebälle und Eis auf die Autobahn geworfen haben.

Dabei traf ein Eisstück die Frontscheibe eines Autos, in dem ein 29-jähriger Herner am Steuer saß. Die Motorhaube des Wagens wurde eschädigt, die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Nach ersten Zeugenaussagen befanden sich auf der Fußgängerbrücke fünf bis sechs männliche Personen zwischen 10 und 14 Jahren, alle „europäisch aussehend“. Eine der Personen trug eine neongrüne Skihose. Die Jugendlichen verließen die Brücke in Richtung Rökenstraße.

Hinweise an die Polizei unter der 0234/909-5293.

6.08 Uhr: Leichtes Eis auf den Kanälen in NRW

Während der Mittellandkanal wegen Eisgangs nach wie vor für die Schifffahrt gesperrt ist, gibt es auf den Kanälen in Nordrhein-Westfalen nur geringe Einschränkungen. „Auf den Kanälen in NRW gibt es bisher nur eine leichte Eisbildung“, sagte eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Sperrungen für Binnenschiffe gebe es nicht. Wegen der niedrigen Temperaturen könne es aber zu leichten Behinderungen durch Eis kommen.

Der Mittellandkanal ist seit Mittwochabend für die Schifffahrt gesperrt. Mit gut 320 Kilometern Länge ist er die längste künstliche Wasserstraße in Deutschland. Er zweigt westlich von Osnabrück (Niedersachsen) aus dem Dortmund-Ems-Kanal ab und endet bei Magdeburg.

(ak/vh/mb/pg)