Wetter in NRW: Herbstpeitsche im Anmarsch! Diese Wetterphänomene rollen jetzt auf uns zu

Der Himmel bewölkt, immer wieder Regenschauer und dazu der eisige Wind. Der Herbst hat das Wetter in NRW derzeit voll im Griff.

Doch laut der Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) war das noch lange nicht alles, was die stürmische Jahreszeit für das Wetter in NRW zu bieten hat.

Foto: imago images / Ralph Peters

Wetter in NRW: Herbstpeitsche bringt fieses Wetter mit

Am Mittwoch ist das Bundesland in Regenwolken gehüllt, die immer mal wieder zeigen, was sie können. Kräftige Schauer sind an der Tagesordnung, vereinzelt sind auch Gewitter nicht ausgeschlossen.

Zum Abend lassen diese nach, die Temperaturen klettern auf 12 bis 16 Grad, in höheren Lagen auf bis zu 11 Grad. Dort fegen in der Nacht schon erste starke Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde über das Land.

Wetter in NRW: Sturmböen im Anmarsch! Foto: imago images

+++ Urlaub in Holland: Frau bucht Campingplatz – jetzt hängt sie völlig in der Luft +++

Regen und Sturmböen im Anmarsch

In der Nacht lockert die Wolkendecke zwar auf, aber nur, um sich am Donnerstag erneut von seiner dunklen Seite zu zeigen. Durchziehender Regen steht auch an diesem Tag auf dem Plan.

------------------------------

Mehr Themen aus NRW:

Mordfall Greta in Viersen/NRW: Erzieherin angeklagt – DAS werfen die Ermittler ihr jetzt vor

Duisburg: Frau stürzt aus dem Fenster und stirbt – der Fall gibt der Polizei Rätsel auf

Essen: Mann will vor Polizeistreife fliehen – dann liegen drei Menschen im Krankenhaus

------------------------------

Anfangs kommt schwacher bis mäßiger Wind hinzu, der im sich Laufe des Nachmittags auf Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde steigert.

Der Freitag macht Hoffnung auf ein weniger graues Wochenende

Der Freitag startet ähnlich in den Tag, und zwar mit vielen Wolken und immer wieder Regen. Doch zum Wochenende keimt Hoffnung in dem dunkelgrauen trüben Wetter auf: An einigen Orten in NRW klärt bei Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad der Himmel auf, Regen bleibt dabei größtenteils aus.

+++ Duisburg: Kind (10) klingelt bei alter Frau – hätte sie die Tür besser nicht aufgemacht +++

Doch die Freude über das minimal weniger triste Wetter wehrt nur kurz: Schon für Samstag sagen die Meteorologen wechselnde bis starke Bewölkung bei 12 bis 14 Grad voraus. Hinzu kommt, wie sollte es auch anders sein, immer wieder schauerartiger Regen. (vh)