Wetter in NRW: Dichte Herbst-Wolken am Himmel – doch danach darfst du dich DARAUF freuen

NRW hat das Wetter in der vergangenen Woche ziemlich hart getroffen. Sturm und Orkanböen, dazu Regen und kaum Tageslicht.

Doch nach diesen trüben Tagen hat das Wetter in dieser Woche wieder ein paar freundlichere Tage für NRW in petto.

Wetter in NRW: Feuchter Start in die Woche

Zunächst sieht es nicht besonders freundlich aus. Am Montag zieren noch etliche graue Wolken den Himmel und von der Sonne ist kaum etwas zu sehen. Im Westen verdichten sich die Wolken und es kann örtlich noch etwas Regen geben. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Mit 13 bis 16 Grad am Kahlen Asten ist es nicht mehr ganz so kalt, wie in den vergangenen Tagen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf zehn bis sechs Grad und es kann weiterhin regnen.

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Auch am Dienstag ist mit ein paar Tropfen zu rechnen, doch über den Tag hinweg werden die versiegen. Bei zwölf bis 14 Grad und neun im Bergland wird es wieder kühler, doch der Wind lässt nach. Nachts bildet sich gebietsweise Nebel bei trockenen acht bis vier Grad, in der Eifel nur zwei.

Wetter in NRW: Goldener Herbst! Er ist wieder da

Der Nebel löst sich am Mittwoch wieder allmählich auf und bei maximal 18 Grad wird es trocken und angenehm. Auch in den höheren Lagen werden wieder zweistellige Temperaturen mit bis zu zwölf Grad erreicht. In der Nacht zum Donnerstag werden wieder Nebelbildung und einstellige Temperaturen erwartet. Bei neun bis fünf und in höheren Lagen zwei Grad kann es auch frostig werden.

Der Donnerstag wird heiter, nur in der Eifel und dem Siegerland bleibt es etwas trübe. NRW erwarten trockene 13 bis 16 Grad, der „DWD“. Auch in dieser Nacht kann sich erneut Nebel bilden, teils wird der Himmel jedoch klar bleiben. Die Temperaturen fallen erneut auf unter zehn Grad, mit acht bis fünf und in höheren Lagen auf drei Grad. (mbo)