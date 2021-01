Wetter in NRW: Sturmtief „Goran“ fegt übers Bundesland ++ Zahlreiche Feuerwehreinsätze

Wetter in NRW: In der Nacht auf Donnerstag fegten heftige Sturmböen übers Bundesland. Und das unruhige Wetter ist noch nicht vorbei. (Symbolbild)

Gerade erst bescherte uns das Wetter in NRW einen kurzen, aber schneeweißen Bilderbuch-Winter mit eisigen Temperaturen.

Doch dann wurde es binnen weniger Tage plötzlich milder – mit Temperaturen in der Nähe der 10-Grad-Marke. Dieser schnelle Umschwung spiegelt sich aktuell im Wetter in NRW wieder. In der Nacht fegte Sturmtief „Goran“ über das Bundesland.

Wetter in NRW: Sturmtief „Goran“ fegt über das Bundesland

Am frühen Donnerstagmorgen meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in NRW Stürmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 90 Stundenkilometern. Das entspricht den Stufen 8 bis 10 auf der Beaufort-Skala, die insgesamt 12 Stufen umfasst.

Kommende Nacht und Donnerstagfrüh steht eine recht windige Wetterlage ins Haus. Vor allem die Westhälfte und das Bergland sind davon betroffen. In der Grafik nicht aufgeführt ist der Föhnsturm, der weiterhin auf den Alpengipfeln herrscht. /V pic.twitter.com/j1fdAY4c52 — DWD (@DWD_presse) January 20, 2021

Im Westen soll dieser Wind im Laufe des Vormittags vorübergehend wieder abschwächen. Nur in der Nordhälfte und im Bergland soll es bis zum Nachmittag noch ähnlich stark weiter stürmen.

Doch gegen Abend nehmen die Böen wieder im gesamten Bundesland zu.

Weitere Böen in der Nacht auf Freitag

In der Nacht auf Freitag kommen aus südwestlicher Richtung weitere Sturmböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde auf. Im Bergland sind sogar Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 km/h möglich.

Erst am frühen Freitagmorgen sollen die Böen nachlassen.

Zahlreiche Feuerwehreinsätze in NRW

Stürmischer Wind hat in NRW zahlreiche Feuerwehreinsätze verursacht. So stürzten zum Beispiel im Märkischen Kreis mehrere Bäume um und blockierten Straßen. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. In Düsseldorf war die Feuerwehr laut einem Sprecher wegen abgebrochener Äste, umgekippter Bauzäune und herabgefallener Dachziegel im Einsatz. Auch in Köln, Dortmund, Münster, Euskirchen, Krefeld oder Paderborn kam es zu Einsätzen wegen des Sturmtiefs Goran. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen aber nicht.

Wegen umgestürzter Bäume zwischen Oberhausen und Emmerich wurden am Donnerstagmorgen zudem Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn umgeleitet. Die Bäume hatten den Angaben nach die Gleise blockiert. Betroffen war die ICE-Verbindung zwischen Köln und Amsterdam. Die Züge hatten laut Bahn etwa 45 Minuten Verspätung. Die Halte in Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und Arnhem entfielen.

So entstehen die aktuellen Sturmböen

Grund dafür ist das Zusammenspiel mehrerer Wetterlagen in Europa. Deutschland befindet sich aktuell auf der Südseite eines Orkantiefs über der Nordsee. Aus der Mittelmeerregion strömen gleichzeitig wärmere Luftmassen zu uns.

Trifft diese warme Luft auf die kalte Luft im Norden, wird das Tief stärker und der Luftdruck fällt. Das verursacht hohe Windgeschwindigkeiten. (at)