Wetter in NRW: Heftiger Regen zieht über das Land – und das ist noch nicht alles

Nach dem sommerlichen Wetter in den vergangenen Tagen erlebt das Wetter in NRW jetzt einen ordentlichen Umschwung. Heftiger Regen zieht über das Land – dazu wird es wieder richtig kühl.

Wetter in NRW: Neben heftigem Regen kommt es zu weiterem Phänomen

Während der Mittwoch oft noch sonnig und warm war, ist am Donnerstag bereits nichts mehr von der Sonne zu sehen. Auch die Temperaturen in NRW sind runtergegangen.

Und das bleibt auch erstmal so. Der Donnerstagvormittag bringt dichte Wolken und schauerartigen verstärkten Regen in NRW, wie der Deutsche Wetterdienst meldet. Am Nachmittag kommt es dann im Westen des Landes zu einzelnen Schauern.

Die Temperaturen erreichen nur noch 13 bis 18 Grad. In der Nacht zu Freitag gehen die Temperaturen dann sogar auf einstellige Werte zurück: Mit 8 bis 5 Grad wird es deutlicher kühler als in den vergangenen Tagen. In höheren Lagen sind es sogar bloß noch 3 Grad.

Ähnlich geht es am Freitag weiter. Der Vormittag wird oft noch trocken, doch ab dem Mittag ziehen von Westen her starke Schauer übers Land. Und dazu kommt es dann auch zu Gewitter. Die Temperaturen liegen bei 12 bis 16 Grad, im höheren Bergland bei 9 Grad.

Das Wetter am Freitag im Detail:

Örtlich Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde

Böen bis 60 km/h (Bft 7) und kleinkörniger Hagel

Auch abseits von Gewittern einzelne Windböen um 55 km/h

Wochenende mit leichtem Aufwärtstrend

Dazu weht ein teils starker Wind, in gewittern Sturmböen. Die Nacht wird ähnlich kühl wie bereits Donnerstagnacht. Am Wochenende lässt der Regen dann allmählich nach. Am Samstag kommt es zu kurzen Schauern, dazu pendeln die Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad. In Hochlagen ist bei 10 Grad Schluss. Der Wind ist weiterhin frisch und es kommt zeitweise auch zu starken bis stürmischen Böen.

Auch der Sonntag bringt noch leichte Schauer. Ansonsten ist es wechselnd bewölkt bei leicht steigenden Temperaturen von 15 bis 18 Grad. In Hochlagen werden 13 Grad erreicht. Weiterhin kommt es zu starken Böen. Die Nacht zu Montag bleibt wolkig aber ohne Regen. Die Temperaturen fallen dabei auf 9 bis 4 Grad. (nk)