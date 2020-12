Der Deutsche Wetterdienst warnt for diesem Wetter in NRW. (Symbolbild)

Wetter in NRW: DWD warnt! Hier musst du jetzt besonders aufpassen

Das Wetter in NRW bleibt ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Samstag eine Wetterwarnung für NRW herausgegeben.

Schnee, Frost und Glatteis-Gefahr! Besonders Autofahrer sollten das Wetter in NRW im Blick haben. Die DWD-Warnung gilt auch für das Ruhrgebiet.

Wetter in NRW: DWD warnt!

NRW befinde sich demnach derzeit am Rande einer umfangreichen Tiefdruckzone, die ihren Schwerpunkt von Südfrankreich im Laufe des Tages weiter nach Frankreich verlagert.

Laut DWD beeinflusst ein zugehöriger Tiefausläufer dabei einige Landesteile. Es wird wolkig, im Osten sogar stark bewölkt.

In der Nacht zum Sonntag kommt es in Ostwestfalen und dem östlichen Sauerland zu Niederschlägen.

Zudem fallen die Temperaturen stellenweise unter null Grad. Es wird also eisig. Im Osten könnte über Hochlagen sogar Schnee fallen.

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Wetter in NRW: Temperaturen in der Nacht

Daher warnt der DWD in der Nacht besonders vor Frost. In einigen Regionen, darunter auch dem Ruhrgebiet, besteht Glättegefahr. Auf den Straßen ist Glatteis möglich. Daher gilt hier besondere Vorsicht.

Auf den Straßen wird es womöglich ziemlich glatt. (Symbolbild) Foto: imago images / Fotostand

In diesen Ruhrgebietsstädten warnt der DWD vor Frost:

Dortmund

Bochum

Gelsenkirchen

Mülheim an der Ruhr

Essen

Oberhausen

Duisburg

Bottrop

Herne

Die Temperaturen liegen in der Nacht zwischen 0 und -3 Grad. Auch am Sonntag bleibt es in NRW meist stark bewölkt.