Wetter in NRW: Achtung Gewitter! Und jetzt droht auch noch die nächste Gefahr

Beim Blick auf das Wetter in NRW stellt sich dieser Tage eine Frage: Haben wir wirklich August oder vielleicht doch eher April.

Denn mit wenigen Ausnahmen präsentiert sich das Wetter in NRW in den letzten Wochen überwiegend alles andere als sommerlich. Bis zum Wochenende wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD)wieder besonders ungemütlich.

Wetter in NRW: Es drohen Gewitter im Land. (Symbolbild) Foto: Thomas Rensinghoff / dpa

Wetter in NRW: Düstere Aussichten

Es war ein kurzer Lichtblick am vergangenen Wochenende. Sonne satt und warme Temperaturen. Doch mittlerweile ist der Zauber auch schon wieder vorbei.

Schon am Donnerstagmorgen ziehen dichte Wolken auf, die sich am Mittag zunächst wieder verziehen. Doch dann folgen schon die ersten Schauer. In Teilen des Landes musst du laut DWD auch mit einzelnen Gewittern rechnen. Doch dabei bleibt es nicht.

Die Temperaturen in den nächsten Tagen:

Donnerstag: 18 bis 22 Grad, nachts Abkühlung bis 7 Grad

Freitag: 17 bis 20 Grad, nachts Abkühlung bis 8 Grad

Samstag: 18 bis 21 Grad, nachts Abkühlung bis 9 Grad

Sonntag: 18 bis 21 Grad, nachts Abkühlung bis 9 Grad

Gewitter und Starkregen in NRW

Schon am Freitag ziehen die nächsten Gewitter auf. Dazu musst du dich in NRW nicht nur auf diverse Schauer einstellen. Auch Starkregenfälle sind hier und da möglich.

Dazu bläst dir ein böiger Wind um die Ohren. Die Aussichten für das Wochenende sind nicht viel besser.

Wetter in NRW: So wird das Wochenende

Auch am Wochenende will das Wetter in NRW vom Sommer nichts wissen. Am Samstag drohen erneut Schauer und vereinzelt Gewitter.

Am Sonntag sollen nach DWD-Prognosen zumindest die Gewitter ausbleiben. Freundlich dürfte es, bei für die Jahreszeit untypisch kalten Temperaturen, dann aber auch nicht sein. Wohl dem also, der Zeit hatte am vergangenen Wochenende den Grill anzuschmeißen. (ak)