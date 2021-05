Wetter in NRW: Gewitter im Anmarsch – hier soll es mächtig krachen

NRW. Das Wetter in NRW wird ungemütlich!

Nach dem sonnig warmen Wetter in NRW am Muttertag folgt jetzt der große Knall – Unwetter ist im Anmarsch!

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Wetter in NRW: Wetterdienst warnt!

Noch bis zum Montagabend gibt der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Warnung für das gesamte Ruhrgebiet aus. Es bestehe die Gefahr des Auftretens von Windböen der Stufe 1 von 4.

Foto: IMAGO / vmd-images

Gewittertechnisch ist vor allem der Osten von NRW betroffen: Hier soll es am Abend und in der Nacht vereinzelte Gewitter mit Sturmböen und lokalem Starkregen geben.

Wetter in NRW ist momentan wenig frühlingshaft

Erst im Laufe des Morgens soll das Gewitter und der starke Regen von Südosten her nachlassen. Von der Eifel bis zum Münsterland hingegen bleibt es überwiegend niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen betragen dabei 18 bis 22 Grad. Im Nordosten örtlich bis 24 Grad.

In der Nacht zum Dienstag kühlt es sich auf 12 bis 8 Grad ab, in der Eifel bis 6 Grad. Das Wetter in NRW ist also momentan alles andere als frühlingshaft!

Wie sieht die Wetter-Prognose eigentlich aus für den Monat Mai? Das kannst du >>> hier nachlesen. (cf)