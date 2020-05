Wetter in NRW: Warnung vom Wetterdienst! HIER kracht es gleich

Allen Feierwütigen beim „Tanz in den Mai“ machte das Coronavirus bereits einen Strich durch die Rechnung. Und auch das Wetter in NRW sieht am Wochenende nicht rosiger aus.

Der Wetterdienst hat am Samstag eine Warnung für die Region herausgegeben.

Wetter in NRW: Der Mai startet ungemütlich mit Wind und Regen

In ganz NRW wird das Wetter am Samstag nicht nur windig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt darüber hinaus vor Gewittern der Stufe 1. Ab 11 Uhr könnte es in folgenden Städten losgehen:

Essen

Bochum

Dortmund

Gelsenkirchen

Herne

Mülheim

Oberhausen

Duisburg

Bottrop

Die Wetter-Warnung gilt zunächst bis 12 Uhr am Vormittag.

Gab es im April noch Sonne satt, sieht es zu Anfang des neuen Monats ganz anders aus. Seit wenigen Tagen regnet es ab und zu wieder. Gewitter-Warnungen häufen sich. Am Samstag wechseln sich Wolken und heftige Schauer ab. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad.

Endlich Regen - zumindest vielerorts!

Hier die RADAR-basierten Niederschlagssummen in Liter pro Quadratmeter der letzten zwei Tage!

Die Regionen, die bisher leer ausgingen, können aber beruhigt sein. Sie werden in den kommenden 24 Stunden ebenfalls etwas Nass abbekommen! /V pic.twitter.com/N4P9NpGkJ3 — DWD (@DWD_presse) April 30, 2020

Sonntag etwas vielversprechender

Der Sonntag könnte etwas vielversprechender werden. Zwar soll sich die Sonne nicht zeigen, dennoch nimmt der Niederschlag gegen Mittag ab. Es soll in einzelnen Regionen trocken bleiben.

In Gummersbach in NRW brannte eine Waldfläche bereits im April wegen Trockenheit. Foto: dpa

Die Schlechtwetter-Front bleibt. Auch die kommende Woche startet ungemütlich. Regenschauer, Gewitter und dunkle Wolken wechseln sich ab. Die Temperaturen erreichen 18 Grad. Ein Ende des regnerischen grauen Wetters ist also noch nicht in Sicht. Aber die Natur und auch die Landwirtschaft wird sich bedanken. Schon im Frühjahr kam es in NRW zu Waldbränden aufgrund der anhaltenden Trockenheit. (js)

