Wetter in NRW: Experte fällt vernichtendes Urteil – „Totaler Reinfall“

Wie wird wohl das Wetter in NRW in den nächsten Tagen? Am Mittwoch (20. März) zeigt sich der Frühling pünktlich zum meteorologischen Frühlingsbeginn von seiner besten Seite. Sonnenschein und angenehme Temperaturen sind genau das Richtige nach dem zuletzt doch etwas bescheidendem Wetter.

Trotz der vermeintlichen guten Aussichten fällt unser Wetter-Experte Dominik Jung ein vernichtendes Urteil. Für ihn ist es ein „totaler Reinfall“.

Wetter in NRW: Experte wird deutlich

Der Frühlingsanfang hätte nicht schöner sein können! Sonne und angenehme Temperaturen laden zu schönen Spaziergängen am See oder gemütlichen Abenden auf dem Balkon ein. Der erste Tag des Frühlings lädt aber auch zu einem Rückblick auf den Winter 2023/2024 ein.

„Wir hatten im Grunde zwei winterliche Phasen. Einmal Anfang Dezember und einmal Mitte Januar. Hin und wieder gab’s mal Schnee, aber das ist es im Grunde gewesen. Daher war der Winter in den Mittelgebirgen auch ein totaler Reinfall“, so Wetter-Experte Dominik von „wetter.net“.

Jetzt ist aber endlich der Frühling da und alles blüht auf. Mittwoch (20. März), Donnerstag (21. März) und Freitag (22. März) klettern die Temperaturen in der Spitze auf bis zu 20 Grad.

Wetter in NRW wird wieder kühler

Da wird die Blütenpracht in die Höhe schießen, so Jung. Am Mittwoch gibt es frühlingshafte Temperaturen um 18 Grad im Westen. In der Nacht wird es allerdings bei Temperaturen um 9 Grad etwas kühler.

Am Donnerstag scheint immer mal wieder die Sonne bei 17 Grad. Auch der Freitag wird sehr mild. „Vielleicht sogar der wärmste Tag des bisherigen Jahres, mit Spitzentemperaturen um die 20, 21 Grad“, so Jung. Aber: „Wohl nur im Süden.“ Im Westen bleibt es wohl bei Temperaturen um die 17 Grad. Am Samstag (23. März) folgt dann der Dämpfer mit kühleren Temperaturen bei 9 bis 11 Grad.

Anschließend soll es am Palmsonntag (24. März), Montag (25. März) und Dienstag (26. März) erstmal kühl bleiben. Erst danach wird das Wetter in NRW langsam wieder etwas freundlicher. Hoffentlich auch so freundlich, dass wir immer noch die Hoffnung auf schönes Wetter zum Osterfest haben können.