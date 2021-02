Wetter in NRW: Noch ein paar Tage Frühling – dann fallen die Temperaturen rapide ab

Das Wetter in NRW bringt auch in den nächsten Tagen ungewöhnliche milde Temperaturen mit.

Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist ein Hoch mit Schwerpunkt über Südosteuropa der Grund für das frühlingshafte Wetter – doch ab Freitag soll das Wetter in NRW rapide umschlagen.

Wetter in NRW: Erst Frühling, dann schlägt es um

Bei heiterem und sonnigem Wetter in NRW steigen die Höchsttemperaturen am Mittwoch auf 18 bis 22 Grad.

Am Donnerstag ziehen im Tagesverlauf laut DWD Wolken auf, am Niederrhein kann es zum Abend hin auch etwas Regen geben. Die Höchstwerte bleiben mit 15 bis 19 Grad noch mild.

---------------------------

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

---------------------------

Freitag soll es der Vorhersage zufolge vor allem in der Südosthälfte wieder bewölkt werden. Die Höchstwerte steigen demnach nur noch auf maximal 9 bis 12 Grad. Und dann wird es wieder richtig kalt.

Wetter in NRW: Temperaturabsturz kommt

Denn in der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen so sehr, dass es erneut zu Bodenfrost kommen kann. Von Tiefstwerten zwischen minus 2 Grad bis maximal plus 4 Grad ist laut DWD dabei die Rede.

Essen erreicht um plus drei Grad in der Nacht, in Düsseldorf werden es nur zwei Grad und in Köln sogar nur ein Grad.

------------------------------------

Mehr Themen:

-------------------------------------

Wer die Wintersachen also schon weggeräumt hat, muss sie wohl bald wegen dem Wetter in NRW nochmal herauskramen. Denn auch tagsüber werden es nicht mehr als maximal zwölf Grad am Freitag und Samstag. (fb/dpa)