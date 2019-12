Wetter in NRW: Frost-Alarm! Hier wird es so richtig glatt und winterlich

Zum 1. Advent ist das Wetter in NRW richtig winterlich geworden: Frost und Nebel verwandeln die Welt in ein Winterwunderland - bergen aber auch Gefahren, vor allem für Autofahrer.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte daher bereits am Samstag mehrfach vor den Winter-Phänomenen. Und auch am Sonntag geht es weiter mit den Warnungen: Ab dem Abend ist beim Wetter in NRW wieder mit Frost zu rechnen.

Wetter in NRW: Frost und sogar Schnee und Glatteis

Die offizielle Warnung des Deutschen Wetterdienstes gilt von 20 Uhr am Sonntagabend bis 10 Uhr am Montagmorgen. Sie betrifft das gesamte Ruhrgebiet, namentlich die Städte:

Oberhausen

Herne

Dortmund

Bochum

Gelsenkirchen

Bottrop

Essen

Mülheim

Duisburg

Wetter in NRW geht kalt weiter

Klar ist also: Der Winter bleibt uns erstmal treu. Auch am Montag und Dienstag geht das Spiel in NRW so weiter: Am Tag klettern die Temperaturen auf 4 bis 7 Grad, nachts fallen sie zum Teil wieder unter die Null-Grad-Marke.

Im Bergland von NRW wird es besonders winterlich

Und Schnee gibt es sogar auch ein bisschen. Zumindest im Bergland. Hier ist auch gefrierender Sprühregen und Glatteis möglich. (lin)