Wetter in NRW: Schlägt jetzt der „Kältehammer“ zu? Meteorologe mit überraschender Prognose

Der Februar neigt sich dem Ende zu, der meteorologische Winter ist also fast geschafft. Doch schlägt jetzt beim Wetter in NRW nochmal der Kältehammer zu? Das Wetter in NRW war den ganzen Winter über sehr mild. Vereinzelt gab es hier und da ein paar kältere Tage. Doch Experten sind sich einig: Der Winter war zu warm!

„Einer der wärmsten Februare seit Beginn der Wetter-Aufzeichnung. Es war also ein sehr milder Monat gewesen“, resümierte Diplom-Meteorologe Dominik Jung kurz vor Monats-Ende in einem Video auf dem Youtube-Kanal von „wetter.net“. Und auch zu wenig Regen habe es im zweiten Monat des Jahres gegeben.

Wetter in NRW: Mini-Kälte-Einbruch im Anmarsch

Doch droht uns jetzt so kurz vor dem meteorologischen Frühlingsanfang nochmal die Kältepeitsche? „Jetzt kommt er also, der große Kältehammer mit viel Schnee, Schneesturm rauscht er über Deutschland hinweg – oder eben auch nicht. Eigentlich ist das nur eine ganz einfache Kalt-Front, die zieht aktuell von Norddeutschland nach Süddeutschland. Hier und da fällt kräftiger Regen in tieferen Lagen. In mittleren und höheren Lagen ist es teilweise auch Schneeregen, auch ein bisschen Graupel, was da runterkommt“, erklärt Jung in dem Video.

Wetter in NRW: Nach der Kälte kommt der Sonnenschein

Doch für den ganz kurzen Mini-Kälte-Einbruch gibt es auch eine schnelle Entschädigung: Für nächste Woche prophezeit der Wetter-Experte viel Sonnenschein. Die Werte steigen auf fünf bis zehn Grad. „Es geht also insgesamt relativ mild weiter.“

Aber zuvor schlägt die Kältepeitsche nochmals kurz zu. Vor allem die Nacht auf Montag (27. Februar) wird kalt! Daher solltest du am Montagmorgen etwas mehr Zeit zur Arbeit einplanen – es kann sein, dass du deine Autoscheibe freikratzen musst. Tagsüber wird es dann jedoch wieder milder.