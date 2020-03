Wetter in NRW: Expertin mit düsterer Prognose – HIER wird es ...

In wenigen Tagen startet der Frühling. Bislang ist von der neuen Jahreszeit noch nichts zu sehen. Das Wetter in NRW bleibt ungemütlich, Wolken, Wind und Regen wechseln sich ab. Tief „Gisela“ ist in Deutschland angekommen.

Auch in den nächsten Tagen wird das Wetter in NRW nicht freundlicher werden. Das gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag bekannt.

+++ Wetter: Sturmtief „Gisela“ im Anmarsch +++

Wetter in NRW: Schlechte Aussichten für die Woche

Am Dienstag sei teils kräftiger Dauerregen in NRW zu erwarten, erklärt eine Meteorologin des DWD. Im Sauerland sei zunächst noch Schnee dabei, was aber zügig gegen Vormittag in Regen übergehe. Im Laufe des Tages könne es bei teils windigen bis stürmischen Böen auch mal niederschlagsfrei sein.

Am Mittwoch wird es stark bewölkt und regnerisch sein.

Sturm Victoria sorgte im Februar für Chaos in Essen. Foto: Feuerwehr Essen

Eine gute Nachricht gibt es aber doch: Die Temperaturen sollen mild bleiben, so die Expertin. Meist liegen sie demnach bei 11 bis 13 Grad, im Hochland sei es ein paar Grad kühler.

In der Nacht kommt der Regen wieder stärker zurück, was sich auch am Mittwoch nicht ändert. Erst am Nachmittag ist es laut DWD wieder etwas trockener - bei ähnlich milden Temperaturen.

DWD warnt: Auch Städte im Ruhrgebiet betroffen

Der DWD hat zudem eine Wetterwarnung veröffentlicht, die für Teile Nordrhein-Westfalens gilt. Im Ruhrgebiet sind Essen, Bochum und Teile Dortmunds von Dauerregen und heftigen Windböen betroffen.

In diesen Städten Im Ruhrgebiet warnt der Wetterdienst vor Sturmböen:

Essen

Duisburg

Bochum

Gelsenkirchen

Oberhausen

Dortmund

Mülheim

Bottrop

Herne

Die Warnung der Stufe 2 von 4 gilt ab 18 Uhr. Voraussichtlich wird es bis zum Mittwochmorgen (7 Uhr) so ungemütlich bleiben. Auch am Dienstagnachmittag ist es nicht unbedingt schöner. Windböen rasen auch hier schon durchs ganze Revier.

Achte deshalb auf herbfallende Gegenstände und pass auf Äste auf, die sich vom Baum lösen und ebenfalls herabstürzen können.

