Wetter in NRW: Experten rudern zurück – mit DIESER Annahme lagen sie völlig falsch

Im letzten Jahr verkündete der Wetter-Dienst die höchste je gemessene Temperatur in Deutschland.

Demnach wurden im Sommer 2019 in Lingen 42,6 °C gemessen. Die Meteorologen des Wetter-Dienstes müssen ihre Aussage jetzt allerdings zurücknehmen. Ein Fehler war dabei entscheidend.

Wetter in NRW: Experten entdecken Fehler

Am 25. Juli 2019 wurde in Lingen im Emsland eine Rekordtemperatur von über 40 Grad von dem Wetter-Dienst ausgerufen. Allerdings hat es unter den Experten schon länger Zweifel gegeben. Nun konnte ein Fehler bei der Messung aufgedeckt werden und der Wetter-Dienst sah sich gezwungen zurückzurudern.

Und zwar ergaben Untersuchungen, dass am Messfeld der Station immer wieder Temperaturen auftraten, die für die Region nicht repräsentativ sind. Dieser Fehler wurde am vergangenen Donnerstag von den Experten aufgedeckt.

Die Temperaturen in Lingen lagen deutlich über den übrigen Spitzenwerten, die an diesem außergewöhnlich heißen Tag in Deutschland gemessen wurden. Bereits kurz darauf äußerten andere Wetterexperten Kritik, da dieser Wert nicht stimmen könne.

Der Sommer 2019 gilt als einer der heißesten seit den deutschen Wetteraufzeichnungen. Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler

Der Grund für diese Abweichungen wurde damals schon vermutet. Heute sind sich die Experten sicher. Durch den zunehmenden Pflanzenwuchs in den östlichen Nachbarländern wurden die Windrichtungen aus Nordosten bis Südosten gelenkt und es bildete sich ein Wärmestau.

Seitdem diese Beeinträchtigung entdeckt wurde, veröffentlichte der Wetter-Dienst vorerst keine Temperaturmessungen aus dem Emsland mehr. Im Frühjahr des nächsten Jahres soll eine neue Wetter-Station in Lingen eingeweiht werden.

Nachdem der Wetter-Dienst seine Aussage über den Rekordsommer in Lingen zurückziehen musste, liegt die höchste je gemessene Temperatur in Deutschland bei 41,2 Grad und wurde ebenfalls im letzten Jahr in Duisburg-Baerl festgestellt. (neb mit dpa)