Wetter in NRW: Experten mit neuer deutlicher Hitzewarnung – „Wird extrem belasten“

Wetter in NRW: Erstmals in diesem Jahr hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) offiziell vor extremer Hitze gewarnt.

Hochsommerliche Temperaturen über 30 Grad dominieren aktuell das Wetter in NRW.

Doch am Dienstag fallen die Auswirkungen der Hitzewelle offenbar so heftig aus, dass sich der Deutsche Wetterdienst (DWD) das erste Mal in diesem Jahr dazu gezwungen sieht, für Teile von NRW eine Warnung vor „extremer Hitze“ auszusprechen – und dabei geht es nicht nur um die Zahlen auf dem Thermometer.

Wetter in NRW: Deutscher Wetterdienst warnt erstmals 2020 vor Extremhitze

Die Warnung gilt am Dienstag von 11 bis 19 Uhr und betrifft vor allem für die Westhälfte von NRW. Nach Angaben einer DWD-Meteorologin blicken die Experten dabei aber nicht nur auf die Temperaturen – einen neuen Hitzerekord erwartet man beispielsweise nicht.

Im Essener Grugabad suchen die Menschen Abkühlung. Denn das Hitzewetter bleibt in NRW zunächst bestehen. Foto: imago images / Rupert Oberhäuser

Dafür aber warnt man vor der Schwüle, die mit dem Sommerwetter einhergeht.

Ein weiteres, ernstzunehmendes Problem: Nicht alle Menschen stecken de Hitze gleichermaßen gut weg.

Experten: „Gefahr steigt mit zunehmendem Alter“

„Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten“, teilte der DWD mit. Laut Umweltbundesamt sind vor allem Menschen ab 65 Jahren und pflegebedürftige Menschen bei Hitze stark gefährdet.

Vor allem ältere Menschen können schwer unter der Hitze leiden, so Experten. Foto: imago images / epd

„Die Gefahr steigt mit zunehmenden Alter, weil die Fähigkeit des Körpers zur Selbstkühlung durch Schwitzen abnimmt“, heißt es in der Broschüre „Hitzeknigge“. Die Experten raten, nicht erst bei Durst zu trinken, sondern stündlich ein Glas Wasser zu sich zu nehmen. Empfohlen werden etwa Leitungswasser, Mineralwasser, gekühlter Kräutertee oder Tee. Eiskalte Getränke sowie Kaffee, stark gezuckerte und alkoholische Getränke sollten gemieden werden.

Bereits seit einigen Tagen warnt der DWD in weiten Landesteilen und zuletzt flächendeckend vor Hitze. Die Temperaturen sollen am Dienstag in NRW auf bis zu 36 Grad steigen, im höheren Bergland auf bis zu 33 Grad. Schauer und Gewitter mit Starkregen sind weiterhin möglich. (at, mit dpa)