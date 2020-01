Wetter in NRW: Experte warnt vor starkem Gewitter – „Es wird heftig rappeln“

NRW. Das Wetter wird am Dienstag in NRW reichlich ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den gesamten Tag eine Warnung herausgegeben.

Grund dafür ist ein Tiefdruckgebiet, das am Dienstag großen Einfluss auf das Wetter in NRW hat. Vor allem am Tag soll es an mehreren Stellen heftige Gewitter geben. Die Wetter-Experten warnen außerdem vor schweren Sturmböen mit bis zu 100 km/h!

Wetter in NRW: Gewitter und Sturm!

Das betrifft vor allem das Bergland und die Gewitter-Orte. Im Ruhrgebiete warnte der DWD am Morgen zwischen 7.42 Uhr und 8.15 Uhr vor starkem Gewitter! Mittlerweile wurde die Warnung in einigen Städten auf 9.00 Uhr verlängert. „Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden“, heißt es.

Dazu bläst den Tag über ein starker Wind, der sich Richtung abmildert. Trotzdem sind noch Windböen mit bis zu 70 km/h drin.

Schwerer Sturm am Dienstag! https://t.co/BK3bx0GK6U — Dominik Jung (@WetterExperte) January 24, 2020

Auch Wetter-Experte Dominik Jung schlägt Alarm: „Am Dienstag wird es teilweise heftig rappeln. Teilweise auch mit mehreren Sturmböen bis ins Flachland.“

Hier kann es schneien

Doch das ist nicht alles. Die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 400 Meter. Oberhalb von 600 Metern musst du mit zwei bis fünf Zentimeter Neuschnee rechnen. Durch einige Schauer kann es richtig gefährlich werden. Denn bei diesem Wetter droht auf bis zu 200 Metern Glätte und Schneematsch.

In höheren Lagen soll Schnee herunterkommen. (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

Solltest du in der Nacht mit dem Auto unterwegs sein: Vorsicht! Durch überfrierende Nässe kann es laut dem Deutschen Wetter-Dienst auf den Straßen auch sehr glatt werden.

Am Dienstag wird es bis zu sieben Grad warm. Im Bergland sind es nur minus zwei bis null Grad. In der Nacht wird es deutlich kühler, bei zwei bis minus vier Grad. (ldi)