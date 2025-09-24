„Was für ein Temperatursturz“! Experte erteilt Wetter in NRW fette Absage

Das kann Dominik Jung von „wetter.net“ aber laut sagen: Der Herbst hat in NRW Einzug gehalten und von den sommerlichen Temperaturen, die noch am vergangenen Samstag (20. September) herrschten, ist nichts mehr zu spüren. Und das bleibt wohl auch erst einmal so.

In den kommenden Tagen zeigt sich das Wetter in NRW von seiner herbstlichen Seite. Kalt, stellenweise nass und windig.

Wetter in NRW wird herbstlich

Während im Südwesten zurzeit ordentlich was runterkommt, sieht NRW einem vergleichsweise ruhigen September-Ende entgegen. Lediglich der südliche Zipfel des Bundeslandes könnte am Mittwoch und Donnerstag vermehrt Regen abbekommen.

Bei den Temperaturen sieht es in NRW allerdings alles andere als sommerlich aus. Während Geldern, Tönisvorst oder Kleve am Dienstag mit knapp 19 Grad noch die Liste der Höchsttemperaturen im Land anführten (Duisburg kam auf 18 Grad), sieht es am Mittwoch schon wieder ganz anders aus. Null Grad in Arnsberg am Morgen – „Was für ein Temperatursturz“, sagt der Meteorologe. „Mit Sommer hatte das nichts mehr zu tun.“

Wetter in NRW mit „Chancen auf Altweibersommer“

Das Hoch „Petralilly“ verschafft dem Westen zwar relativ beständiges Wetter, doch so warm wie am vergangenen Wochenende wird es in den kommenden Tagen erst einmal nicht mehr. 17 Grad am Mittwoch und nur noch 13 Grad am Donnerstag und Freitag, dazu Regen. Erst am Sonntag (28. September) kratzen die Temperaturen noch einmal an der 20-Grad-Marke und es wird freundlicher.

In der neuen Woche geht es dann aber wieder schlagartig auf 14 bis 16 Grad runter und neue Schauer ziehen ins Land. So wird der Start in den Oktober durchwachsen und weniger golden. Insgesamt lässt die Aussicht auf den neuen Monat allerdings nicht ganz so sehr verzagen. Dominik Jung von „wetter.net“ macht in seinem aktuellen YouTube-Video Hoffnung auf einen trockenen und warmen Oktober. „Da steigen die Chancen auf Altweibersommerwetter.“