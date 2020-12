Wetter in NRW: Der erste Schnee kommt am Wochenende – hier könnte es weiß werden an Nikolaus

Viele Regionen Deutschlands haben bereits schon den ersten Schnee des Winters hinter sich, das Wetter in NRW hat sich diesbezüglich bis jetzt zurückgehalten.

Doch das kann sich am Wochenende ändern.

Wetter in NRW: Schnee in Sicht

Pünktlich zum Nikolaus wird das Wetter in NRW auch winterlicher. Und der erste Schnee ist in Sicht.

Das Wetter in NRW wird winterlicher. Am Kahler Asten kann es am Wochenende schneien. Foto: dpa

Grund ist ein Tiefausläufer, der sich von Westen aus nach Nordrhein-Westfalen nähert, meldet der „Deutsche Wetterdienst“. Dieses Tief bringt am Donnerstag oberhalb von 400 Metern gebietsweise Frost und Glättegefahr, dazu Temperaturen von -1 Grad. Im Bergland ist auch mit Sprühregen und Schneegriesel zu rechnen.

Am Freitag wird es eher grau und bewölkt. In flachen Gefilden regnet es, im Bergland kann es auch schneien. Die Höchsttemperaturen liegen bei 3 bis 8 Grad, in den höheren Lagen 0 bis 4 Grad. In der Nacht zu Samstag sollten sich Bewohner auf zunehmenden Schneefall einstellen.

Am Samstag bleibt es laut „Deutschen Wetterdienst“ dann wolkig. Die Höchsttemperaturen liegen bei 4 bis 7 Grad, im Bergland bis 2 Grad.

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Schnee: Im Bergland wahrscheinlich, im Ruhrgebiet wohl noch nicht

In der Nacht zum Sonntag Wolkenzunahme und vor allem im Osten NRWs etwas Regen, in den Bergen auch Schnee und Glättegefahr. Auch am Nikolaussonntag kann in höheren Lagen wieder Schnee fallen. Ob der auch bis ins Flachland durchdringt, bleibt abzuwarten. (ms)