Wetter in NRW: Eisregen-Gefahr am Wochenende – folgt dann ein „tropisches Weihnachten“?

Das dritte Adventswochenende steht an - und vorher stellt sich die Frage: wie wird das Wetter in NRW?

Können wir das Wochenende vor einem möglicherweise schon bald anstehenden Lockdown nochmal draußen genießen? Oder heißt es wieder Netflix & Chill?

Wetter in NRW: Eisregen-Gefahr in den Hochlagen

Mit Schneeregen und Temperaturen bis an die sechs Grad startet das Wetter in NRW in das dritte Adventswochenende. Im Laufe des Freitags ziehen leichte Niederschläge aus Richtung Eifel kommend über das Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Schneeregen im Flachland und teils gefrierender Regen in den Hochlagen

In tiefen Lagen komme es dabei zu Schneeregen oder Regen, im Bergland rechnet der DWD mit Schnee und teils gefrierendem Regen. Das heißt, hier kann es durchaus gefährlich werden.

Dort bestehe bei Temperaturen zwischen drei Grad und dem Gefrierpunkt lokale Glatteisgefahr. Auch in der Nacht zu Samstag bleibt es in höheren Lagen bei bis zu minus 1 Grad frisch.

Frost und Glätte

Auf dichte Wolken und etwas Regen müssen sich Menschen in NRW dann am Samstag und am Sonntag einstellen. Während am Samstag bis zu sieben Grad in der Spitze möglich sind, steigen die Temperaturen dem DWD zufolge am Sonntag auf bis zu neun Grad. In der Nacht zum Adventssonntag könne es in Hochlagen zu Frost und Glätte kommen. Insgesamt fließe etwas mildere Luft nach NRW, dazu bleibt es bedeckt.

---------

So entsteht eine Wetter-Vorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

---------

Wie stehen die Chancen für weiße Weihnachten?

Bleibt die Fragen aller Fragen. Dürfen wir uns Hoffnung auf eine weiße Weihnacht machen? Dominik Jung von Wetter.net sagte gegenüber dem „Westfälischen Anzeiger“, dass noch alles offen sei.

Die besten Chancen hätten in NRW Lagen „ab 500 bis 700 Metern und darüber“. Hier lägen die Chancen immerhin noch bei 50 Prozent. „Darunter schätze ich sie nur noch auf 10 bis 20 Prozent.“

Weiße Weihnachten an Zeche Zollverein? Eher unwahrscheinlich auch in diesem Jahr. Foto: imago images

Doch der Experte hält auch „tropische Weihnachten“ für nicht ausgeschlossen. Jung erklärt: „Es wird ja auch nach dem 3. Advent erst einmal wärmer mit Werten über 10 Grad, es sollte aber nach dem 4. Advent wieder etwas kühler werden“, erklärt Dominik Jung gegenüber dem „Westfälischen Anzeiger“. „Aber wie gesagt, das reicht maximal noch für weiße Weihnachten in den Hochlagen von NRW.“ (ms mit dpa)