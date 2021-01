Wetter in NRW: Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen – doch das ist nicht die einzige Gefahr

Der Wetterdienst warnt am Donnerstag vor schweren Sturmböen in NRW. (Symbolbild)

Das Wetter in NRW bleibt ungemütlich. Nach viel Niederschlag und reichlich Wind in den vergangenen Tagen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch vor schweren Sturmböen in Teilen des Landes.

Doch das ist nicht die einzige Gefahr, die das Wetter in NRW in dieser Woche bereithält.

In den kommenden Tagen peitscht uns in NRW der Wind um die Ohren. (Symbolbild) Foto: Roberto Pfeil / dpa

Wetter in NRW: Experten warnen in diesen Gebieten

Bis in die frühen Morgenstunden warnte der DWD in höheren Lagen noch vor Frost und überfrierender Nässe. Doch im Laufe des Tages klettern die Temperaturen teilweise in den zweistelligen Bereich.

Dabei weht ein kräftiger Wind mit einzelnen starken Böen. Für den Abend und die Morgenstunden am Donnerstag warnen die Meteorologen im Bergland und der Eifel sogar vor schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis 90 km/h.

Mehr Nachrichten aus NRW:

Wetter in NRW: Zum Wochenende wird es lausig kalt

Während der Wind uns am Donnerstag um die Ohren peitscht, müssen wir mit schauerartigen Regenfällen rechnen, die im Laufe des Tages Richtung Osten abziehen.

Dabei sind die Temperaturen auch am Donnerstag noch recht mild. Doch Richtung Wochenende kühlt es in NRW mehr und mehr ab. Schon am Freitag klettert das Thermometer in Hochlagen nur noch knapp über den Gefrierpunkt. Ein Trend, der sich bis zum Wochenende in ganz NRW abzeichnet.

Wetter in NRW: Die Temperaturen in den nächsten Tagen:

Mittwoch: 8 bis 12 Grad, nachts Abkühlung im Bergland bis 3 Grad

Donnerstag: 9 bis 12 Grad, nachts bis 0 Grad

Freitag: 5 bis 8 Grad, nachts bis -2 Grad

Samstag: 4 bis 7 Grad, nachts bis -3 Grad

Mit fallenden Temperaturen muss im Bergland bei weiterhin stürmischen Winden wieder mit Schnee gerechnet werden. Aber auch in tieferen Lagen droht Gefahr: Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt müssen Autofahrer örtlich mit glatten Straßen rechnen. (ak)