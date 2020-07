Wetter in NRW: Düstere Aussichten – Darauf musst dich einstellen

Nach einer wechselhaften Wetter-Woche in NRW kommt es am Wochenende noch schlimmer. (Symbolfoto)

Wann wird's mal wieder richtig Sommer-Wetter in NRW? Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es auf diese Frage gerade keine guten Aussichten. Denn obwohl sich die Sonne seit Wochenanfang immer mal wieder durchsetzt, erwartet die Menschen in NRW zum Wochenende hin düsteres Wetter.

Wetter in NRW wird wechselhaft

Aktuell erinnert das Wetter in NRW an den April, der macht, was er will – nur dass wir uns bereits im Sommermonat Juli befinden. Umso mehr erhoffen sich viele Menschen endlich wieder pralles Sonnenwetter. Doch selbst auf das gute Wetter ist diese Woche wenig Verlass.

So wird es laut DWD zwar am Donnerstag überwiegend heiter bis wolkig mit milden Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad. Aber bereits am Nachmittag und Abend könnte es in Teilen von NRW auch Schauer geben.

Der Freitag wird dann noch unangenehmer: Es gibt mehr Wolken und mehr Regen, auch starke Schauer sind möglich. Die Temperaturen können bis auf 18 Grad runtergehen und liegen maximal bei 25 Grad.

Wetter in NRW: So wird das Wochenende

Immerhin die Nacht zu Samstag soll laut DWD überwiegend regenfrei bleiben, die Temperaturen gehen jedoch weiter zurück. Zudem wird der Samstag eher grau, im Laufe des Tages sollen die Wolken am Himmel immer dichter werden.

Bezüglich des Wetters in NRW fällt das Wochenende eher ins Wasser: Samstag kann es gebietweise regnen, am Sonntag kommt es dann noch schlimmer – bei stark bewölktem Wetter kann es immer wieder zu Regenschauern oder sogar örtlichen Gewittern kommen.

Das bittere Fazit: Vorerst heißt es weiterhin beten und hoffen, dass der Sommer in NRW nochmal wieder kommt. (kv)