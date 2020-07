Wetter in NRW: DWD warnt – HIER wird es noch Samstag richtig ungemütlich

Das Wetter in NRW ist am Wochenende reichlich ungemütlich. (Symbolbild)

Das Wetter in NRW ist an diesem Wochenende wahrlich nicht sommerlich.

Durch die dichte Wolkendecke schafft es die Sonne am Samstag nicht hindurch - im Gegenteil: Immer wieder regnet es am Samstag. Außerdem warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Nachmittag vor dem Wetter in NRW.

Wetter in NRW am Samstag ungemütlich – HIER warnt der DWD

So warnt der Wetterdienst vor starken Windböen in NRW. Besonders starken Wind sagen die Wetter-Experten für die Eifel und den Aachener Raum voraus. Auch in freien Lagen kann es starke Böen mit Windgeschwindigkeiten bis 55 km/h geben.

Aber auch das Ruhrgebiet ist betroffen. So warnt der DWD am Nachmittag noch bis 17 Uhr vor Windböen der Stärke 1 bis 4 für die Stadt Dortmund und das angrenzende Gebiet.

Der DWD warnt vor starkem Wind in NRW. (Symbolbild) Foto: Armin Weigel / dpa

-----------

Mehr News aus NRW:

NRW: Polizei sieht Auto – Beamte können nicht fassen, was sich auf dem Rücksitz befindet

Familie schläft in NRW-Kleingarten – als der Vater nachts aufsteht, bekommt er den Schock seines Lebens

Deutsche Bahn in NRW: Kundin freut sich über Sommerangebot – dann beginnt das Chaos

-----------

Erst beruhigt sich das Wetter in NRW – dann geht der Spuk weiter

Zum Abend hin beruhigt sich die Lage nach den Voraussagen der Meteorologen wieder. Doch schon am Sonntag nimmt das Wetter in NRW wieder Fahrt auf.

Dann erwartet der DWD im Bergland und im Aachener Raum erneut starke Windböen, im Nordwesten des Landes NRW sogar stürmische Böen mit Windgeschwindigkeiten bis 65 km/h. Ähnlich wie am Samstag soll der Wind zum Abend hin nachlassen.

So wird das Wetter in NRW am Sonntag

Dabei bleibt das Wetter in NRW am Sonntag ähnlich wechselhaft wie am Samstag. Am stark bewölkten Morgen muss immer wieder mit Regen gerechnet werden. Zum Mittag hin soll das Wetter wieder auflockern, bevor von Nordwesten schauerartige Regenfälle anrollen.

+++ Mallorca: Irre Szenen am Flughafen Palma de Mallorca – Touristen müssen DAS wissen +++

Die Temperaturen am Wochenende in NRW

Samstag tagsüber: 20 bis 24 Grad

Samstag nachts: 18 bis 14 Grad

Sonntag tagsüber: 22 bis 26 Grad

Sonntag nachts: 14 bis 9 Grad.

+++ Essen: Familie schläft in Kleingarten – als der Vater nachts aufsteht, bekommt er den Schock seines Lebens +++

Erst in der Nacht zu Montag sollen die letzten Schauer im Land abklingen. Auch der Start in die neue Woche verheißt nichts Besseres. Es bleibt wechselhaft und tendenziell kühler als das Wetter am Wochenende in NRW. (ak)