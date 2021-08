Wetter in NRW: War es das mit dem Sommer? (Symbolbild)

Wetter in NRW: Dicke Wolken und Nieselregen – So durchwachsen wird die Woche

Bei 25 Grad und Sonne lässt es sich gut leben. In diesem eher trüben Sommer in NRW war das jedoch die Ausnahme.

An diesem Wochenende konntest du vielleicht zum letzten Mal das sonnige und warme Wetter in NRW genießen. Die Aussichten für die kommende Woche sehen erst Mal nicht gerade rosig aus.

Wetter in NRW: Ist der Sommer jetzt endgültig vorbei?

Die Woche startet mit vielen Wolken und vereinzelten Schauern. Doch im Laufe des Tages soll sich der Himmel auflockern, mit Höchsttemperaturen von 20 bis 24 Grad.

Wetter: So entsteht eine Vorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

In den Hochlagen wird es bis zu 18 Grad war und es bleibt etwas windig. Es erwartet uns sogar eine fast klare Nacht bei acht bis zwölf Grad. Das klingt doch erst ein Mal nicht schlecht!

Wetter in NRW: Ein kurzer Lichtblick

Am Dienstag erwarten uns weiterhin sommerliche Temperaturen bis zu 24 Grad und es bleibt trocken und locker bewölkt. Auch die Nacht zum Mittwoch wird ähnlich mit sieben bis elf Grad und vier bis sieben Grad in höhergelegten Regionen. Der Mittwoch startet heiter, über den Tag hinweg ziehen jedoch vermehrt Wolken auf und es wird windiger. Die Temperaturen bleiben stabil bei 20 bis 24 Grad. In der Nacht kühlt es auf bis zu elf Grad ab und es ziehen vereinzelte Regenschauer übers Land.

Für den Donnerstag ist dann örtlich Regen angesagt bei kälteren Temperaturen von 18 bis maximal 21 Grad, in den Hochlagen 16 Grad. Die Schauer sind vor allem für Ostwestfalen angesagt, sollen jedoch in der Nacht wieder abebben. (mbo)