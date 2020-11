Wetter in NRW: Blutregen! Wahnsinn, was man derzeit beobachten kann

In nahezu ganz Westdeutschland, aber am deutlichsten in Köln, hat das Wetter in NRW ein merkwürdiges Phänomen zutage gebracht.

Besonders in der Domstadt hat das Wetter in NRW eine Wolke mit sich gebracht, die es in sich hatte.

Wetter in NRW bringt Blutregen mit sich

Und zwar den im Volksmund sogenannten Blutregen!

Nun muss sich niemand erschrecken, zum Glück regnet es nicht wie in so manchen Filmen aus den 90ern wirklich Blut. Nein, das Wetter-Phänomen wird laut Meteorologe Dominik Jung nur so genannt, weil der Regen eine rötliche Farbe hat.

Ein Sandsturm aus rötlichem Sahara-Sand legt auf Teneriffa einen Flughafen lahm. (Archivbild) Foto: dpa

Blutregen ist ungefährlich

„Und diese kommt tatsächlich vom Sahara-Sand. Dort werden seit Tagen Sand und Staubkörner in großen Mengen in die Atmosphäre gewirbelt. Die Winde bringen sie dann nach Europa und auch nach Deutschland und NRW“, erklärt der Experte gegenüber dem Express.

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand

Verschiedene Portale wie wetter.com oder wetter.de bieten Vorhersagen für jede Stunde an

Es gibt aber auch 3-Tage-Prognosen

Lack nimmt keine Schäden von dem roten Regen

Besonders deutlich wird der Staub aus der Sahara auf Autos. Dort ist er als rot-brauner Staub auf dem Lack zu sehen. Schaden tut er den Autos und der Umwelt aber in der geringen Menge eher nicht.

Wer die Flecken trotzdem nicht auf seinem Auto haben will, kann dies ja einfach waschen.