Wetter in NRW: Auch das noch! Wetterdienst warnt vor DIESEM Phänomen

NRW. Auch das noch: Wetterwarnung pünktlich zum Samstag! Seit Freitagnacht ist das Wetter in NRW überaus ungemütlich, am Samstag kann das dann sogar gefährlich werden - vor allem für Autofahrer.

Denn der Deutsche Wetterdienst warnt vor dem Wetter in NRW, denn die Kälte sorgt für glatte Straßen.

Wetter in NRW: Deutscher Wetterdienst gibt Warnung heraus

Vor allen in den Nächten wird es noch frostig. In der Nacht zum Sonntag kann es in Hoch- und Gipfellagen in NRW noch zu Frost oder Bodenfrost kommen.

In der Nacht zum Samstag waren auch die Städte Gelsenkirchen, Oberhausen, Bochum, Bottrop, Dortmund, Mülheim an der Ruhr, Herne, Duisburg und Essen von den kalten Temperaturen betroffen. Bei -3 Grad wurde die Luft frostig, vielerorts war es glatt durch Reif und überfrierende Nässe.

Warnung hält nicht lange an

Der Samstag bringt dann im Tagesverlauf aber schon eher wieder frühlingshaftes Wetter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad, in Hochlagen immerhin noch 5 bis 8 Grad. Es bleibt größtenteils trocken und auch die Nacht auf Sonntag wird deutlich milder als die vorherige.

Am Sonntag lässt sich dann auch schon der Frühling erahnen. Die Wolkendecke bricht vielerorts auf, um für einige Stunden die Sonne durchzulassen. Die Temperaturen klettern dabei am Sonntag auf zwischen 13 und 16 Grad, im höheren Bergland bei 9 Grad bei mäßigem Wind. Mit Glätte ist dann nicht mehr zu rechnen.

Vor allem im Bergland kommt es am Sonntag zu teils starken Windböen, die zum Abend hin abnehmen. Die neue Woche startet dann ebenfalls mild und größtenteils trocken, am Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Temperaturen von bis zu 15 Grad. (nk/vh)