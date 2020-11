Wetter in NRW: 20 Grad (!) am Montag – doch dann wird es frostig

Temperaturen bis zu 20 Grad und heftige Windböen beherrschen das Wetter in NRW zu Wochenbeginn.

Fast überall in NRW wird das Wetter extrem warm für Anfang November. Essen und Dortmund schaffen es auf 19 Grad, Köln auf 20 Grad und kühler wird es eigentlich nur im Sauerland mit rund 15 Grad.

Wetter in NRW mit warmen Temperaturen und Windböen

Die allerletzten Ausläufer des zuletzt doch recht Goldenen Oktobers bringen aber nicht nur Wärme mit sich. Besonders für die Region rund um und in Essen warnt der Deutsche Wetterdienst am Montag vor heftigen Windböen.

Diese können bis zu 65 km/h stark werden und sind damit in der Warnstufe 1 einzuordnen. Trotzdem wird vor ihnen gewarnt: Sie können lockere Äste aus Bäumen wehen oder abbrechen lassen und auch Dachpfannen könnten sich lösen. Die Warnung besteht bis Montagabend.

Wetterdienst warnt vor möglichem Bodenfrost

Mit den warmen Temperaturen dauert es nicht lange an, ab Mittwoch sinken sie teilweise gerade nachts bis kurz vor den Gefrierpunkt. In Essen sind bis zu drei Grad in der Nacht drin, im Sauerland sind auch 0 Grad drin. Tagsüber klettern sie dann immerhin wieder auf zehn Grad in den meisten Teilen des Landes.

Der Frost kommt, wenn auch erst in wenigen Teilen von NRW. (Symbolbild) Foto: imago images/Panthermedia

Deswegen warnt der Wetterdienst ab Mitte der Woche zwar vor möglichem Bodenfrost, zumindest in einigen Stellen in NRW. Der ganz große Frost-Schocker bleibt vorerst noch aus. (fb)